AK Parti'li Dağtekin: Kentimiz bölgemizin en önemli eğitim şehirleri arasında yer aldı - Videolu Haber

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geldiği Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve açılışlar ile kentin eğitim yatırımlarının istişare edileceği İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özer, Adıyaman için 2022 yılında yaklaşık 357 milyon liralık bir bütçe belirlendiğini ve özellikle ikili eğitimi tamamen ortadan kaldırmayla ilgili çok kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, 357 milyonluk yatırıma ek olarak Adıyaman'a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

"Eğitim yatırımları açısından tarihi ve bir o kadar rekor diyebileceğimiz bir rakam"

AK Parti İl binasında gazetecilere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelişini ve eğitim yatırımlarını değerlendiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Adıyaman’da eğitim alanındaki mevcut durumu masaya yatırdık. Eğitimin kalitesinin artırılması için ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde ele aldık. Hiç kuşkusuz bu ziyaretin en önemli bölümü bakanımızın eğitim yatırımlarına yönelik müjdeleri oldu. 357 milyonluk yatırıma ek olarak Adıyaman'a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı alındı. Yani toplamda 2022 yılında 1 milyar 377 milyona çıkarmış olduk. Bu Adıyaman eğitim yatırımları açısından tarihi ve bir o kadar rekor diyebileceğimiz bir rakam. Bu yatırımlarımız içerisinde 35 yeni anaokulu, 8 yeni ilkokul, 8 yeni ortaokul, 4 yeni lise ve ihtiyaç duyulan tüm okullarda güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Şimdiden Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. İlimizdeki eğitim yatırımlarına son 20 yılda devasa kaynak sağlayan Hükümetimiz sayesinde kadim kentimiz bölgemizin en önemli eğitim şehirleri arasında yer aldı. 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılında öğrenci sayımız 176 bin 364, Öğretmen sayımız 11 bin 360, Derslik sayımız 7 bin 756, Okul sayımız ise 848’dir. Derslik başına düşen öğrenci sayımız ise ortalama 23’dür. Eğitim yatırımları noktasından Ankara’da yoğun gayret gösteren bu bütçenin ilimize kazandırılmasında büyük emeği olan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Anaokulu 23, İlkokul 22, Ortaokul 21, İlköğretim 22, Ortaöğretim 26, Genel Liseler 28, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri 24, Anadolu İmam Hatip Liseleri 19’dur."dedi.

"Yiyecek ve içecek işleme-paketleme tesisi kurulacak"

Tarım Meslek Anadolu Lisesi’ni tercih edecek olan öğrencileri her zaman yanlarında olacağını belirten Dağtekin, şunları söyledi:

"Adıyaman’ımız bir tarım kenti. Dolayısıyla tarımda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla 'Adıyaman Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' adında tarım lisesi Adıyaman’a hayırlı olsun. Bu okulumuzla birlikte aşamalı olarak toplamda 932 dönümlük arazide tarım yapılması planlanmaktadır. Tabi buradan ortaöğretime geçecek olan öğrencilere ve velilere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm ülkelerin vazgeçilmezi olarak gösterilen tarım sektörünün, özellikle son aylarda dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs pandemisi ile öneminin daha da arttığı, sağlıklı ve yeterli gıda temin edebilmenin hayati önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Tarım Meslek Anadolu Lisesi’ni tercih edecek olan öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Yine Sayın Bakanımızın ziyaretinde modern bir mimariyle inşa edilerek yapımı tamamlanan ve sahip olduğu sosyal donatılarıyla 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren 220 yatak kapasiteli Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Perre Uygulama Oteli’nin açılışını gerçekleştirdik. 800 metrekare kapalı alan ve 400 metrekare açık alanıyla bu okulumuz da aynı zamanda ‘Yiyecek ve İçecek İşleme-Paketleme Tesisi’ kurularak, Adıyaman’ımıza ait yöresel ürünlerin üretimi yapılacak ve ‘Perre Antik’ markasıyla satışı gerçekleşecektir. Ayrıca bu eğitim tesisimizde hizmet içi eğitimin merkezlerinden biri olacaktır. Yine bakanımızın Adıyaman ziyaretinde hayırsever Taşar ailesi tarafından yaptırılan Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışını gerçekleştirdik. Elbette hayırseverlerimizin Adıyaman eğitimine verdiği katkılar bizim için çok kıymetlidir. Bugüne kadar ilimize hayırseverlerimiz tarafından 130 derslik teslim edildi bir o kadar da inşaat çalışmaları devam etmektedir."

"Bakanlığımızın belirlediği öğrenci başına 6.6 kitap hedefine tüm okullarımız ulaşmıştır"

Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden 1.150.000 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Dağtekin,"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bir diğer projesi olan ‘Hep Birlikte Geleceğe Projesi’ ile il genelinde yetim ve öksüz genel aile gereksinimlerini (sağlık, eğitim, beslenme, giyim) karşılayamayacak durumda olan ve ekonomik açıdan desteğe ihtiyacı olduğu öğrencileri tespit ederek, dezavantajlı öğrencilere ihtiyaçlarına göre destek olmayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında 2983 öğrenci belirlenmiştir. Ramazan ayı içerisinde 1417 öğrenciye Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden 1.150.000 TL ödeme yapılmıştır. 1260 öğrencimize giyim yardımı, 200 öğrencimize nakdi yardım yapıldı. Ayrıca talepte bulunan tüm öğrencilerimizin tümüne çalışma masaları ve sandalye hediye edilmiştir. Kampanyası kapsamın da, Proje 458 bin kitapla başladı şuanda ise 1 milyon 530 bin kitaba ulaşıldı. Öğrenci başına düşen kitap sayısı ise proje başladığında yüzde 2.8 idi, şuan ki mevcut durum ise yüzde 10.5 e ulaşıldı. Kütüphanelere kazandırılan yeni kitap sayısı 1 milyon 72 bin, bakanlığımızın belirlediği öğrenci başına 6.6 kitap hedefine tüm okullarımız ulaşmıştır."şeklinde konuştu.

"Proje kapsamında il genelinde üç gençlik buluşması düzenlenmiştir"

TEKNOFEST havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline Adıyaman'dan 166 başvuru yapıldığını ifade eden Dağtekin,"Kariyer Günleri Projesi’ kapsamında ise Adıyaman’da eğitim gören 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak alanında başarılı olan meslek erbapları tarafından konferanslar düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin gelecek planlaması yaparken mesleğinde başarılı olmuş örnek isimlerle bir araya gelmeleri ve onların tecrübelerinden faydalanması amaçlanmıştır. Bugüne kadar proje kapsamında il genelinde üç gençlik buluşması düzenlenmiştir. Veli Akademisi Projesi’ kapsamında bugüne kadar 230 rehber öğretmen ile 6 bin 500 veliye eğitim verilmiştir. Bu eğitimler devam etmektedir.

TEKNOFEST Türkiye Teknoloji Vakfı T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürütücülüğünde Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığı ile düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık uzay teknoloji festivalidir. 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline ilimizden 166 başvuru yapılmıştır. Bu çok ilimiz açısından hem gururu verici hem de ciddi bir rakamdır. Bu festivalde 1 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü başarısı elde edilmiştir. 1923-2002 arasında yapılan derslik sayısı 3 bin 513 iken 2002-2022 arasında yapılan derslik sayısı 3 bin 678’dir. Bu eğitim alanında yapılan büyük devrimin en somut göstergesidir"dedi.

"Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanacaktır"

Öğretmenevi Protokolün onaylanmasının ardından inşaatının kısa süre sonra başlayacağı müjdesini veren Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar ile birlikte SANKO Holding onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu’nu ziyaret ettik. Bu ziyaretimizle birlikte bu güzide şirketimiz tarafından Adıyaman’a öğretmenevi yapımı sözünü aldık. Gelinen son noktada ise hayırsever SANKO Holding’in de katkılarıyla Adıyaman SANKO Öğretmenevi yapım protokolü imzalanmıştır. Sayın bakanımızın Adıyaman ziyaretinde protokolün onaylanma sözünü aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanacaktır."

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