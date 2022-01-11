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AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları üyeleri tarafından düzenlenen "Mahalle Buluşmaları" devam ediyor.

11 Ocak 2022 Salı 11:01
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AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve üyeleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen programa AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve üyeler katıldı.
"AK Parti'mizin bugünlere gelmesinde onların büyük bir payı vardır"
Mahalle Başkanı Şükran Teker’in ev sahipliğinde gerçekleşen "Mahalle Buluşmaları" buluşmaları kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve üyeleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen programa eşlik eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Öncelikle bu güzel organizasyon için Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler, Mahalle Başkanımız Şükran Teker ve tüm AK Kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum."dedi.
Millete hizmet yolunda her zaman en iyiye odaklanmak zorunda olduklarını belirten Dağtekin,"Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz. Siyasi geleneğimizde ve teşkilatlanma yapımızda kadınlarımızın rolü yadsınamaz. Her zaman söylerim; AK Kadınlarımızın azmi, muhabbeti ve güveni her daim bizlere güç vermiştir. Bugün burada bu gücü daha da iyi hissediyoruz. Kim bilir belki de seslerini hiç duymadığımız, yüzlerini hiç görmediğimiz ama dualarını her zaman yanı başımızda hissettiğimiz nice analarımız bacılarımız var. AK Parti'mizin bugünlere gelmesinde onların büyük bir payı vardır. Allah’ın izniyle kapı kapı dolaşıp onlara da ulaşacağız. Milletimize hizmet yolunda her zaman en iyiye odaklanmak zorundayız."dedi.
"Türkiye’de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir"
Başörtüsü yasağı yüzünden üniversite kapılarında kamu, kurumlarında uygulanan çifte standarttı AK Parti döneminde kaldırdıkları hatırlatan Dağtekin,"Bilhassa tüm dünyanın salgından dolayı ekonomilerinin kırılgan olduğu bir dönemde Türkiye emin adımlarla yoluna devam ederken Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni ekonomik vizyonunu kapı kapı dolaşıp anlatacağız. Bu tür teşkilat çalışmalarımızda her zaman kadınlarımız en ön safta yer alarak bu kutlu davayı mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımıza anlatıyorlar.  AK kadınlarımızın emeğini, fedakârlığını, samimi mücadelesini daima baş üstünde tutarak çalışmalarını yürütüyorlar. Allah sizlerden razı olsun. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana her daim kadınlarımıza siyaset yolunu açmak, siyasete kadın elinin değmesini sağlamak için çalıştık. Hamdolsun AK Parti kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasında kimi kesimlerin  tahayyül dahi edemediği seviyelere ulaştırtırmıştır. Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın, en büyük zirve bizim dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti’dir. Elbette AK Parti öncesi kadınlarımıza yapılan zulümlerimde her zaman hafızamızda diri tutmalıyız.  Başörtüsü yasağı yüzünden üniversite kapılarında kamu kurumlarında uygulanan çifte standarttı hamdolsun iktidarımız döneminde kaldırdık. Kadınlarımızın statüsünü en üst seviyeye çıkararak toplumun her alanında söz sahibi haline getirdik. 2023 seçimleri öncesinde de en büyük gücümüz sizlersiniz. Kutlu davamızı en yükseğe taşımak için sizlerin desteği bizler için çok önemli ve kapı kapı dolaşarak partimizin için elinizden gelen gayreti göstereceğinize inancımız tam" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Dağtekin'in kadınların talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 11.01.2022 11:13
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