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AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti "İstişare ve Değerlendirme Toplantı"nda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Türkiye değil, Dünyanın her yerinde, Birleşmiş Milletler de, tüm dünya mazlumlarının sorunlarının çözülmesi noktasında ufuk lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha görmüş oldu. İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar"dedi.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:41
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AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar

"AK Parti olarak istişareye önem veren bir partiyiz"
İlçede düzenlenen toplantıya ilçe başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş teşkilatın her bir mensubu ile inanç ve aşkla çalışmalarına devam ettiklerini belirterek,"2023 yolunda yapacağımız çalışmalarımızı ve ilçelerimize gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızı ele alacağımız toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleştirildiğimiz bu toplantıya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyorum. AK Parti olarak istişareye önem veren bir partiyiz. Dolayısıyla gelenek hale getirdiğimiz ve her başka bir ilçemizde yaptığımız bu toplantılar vesilesiyle hem şehrimizin ve ilçelerimizin problemlerini, saha çalışmalarında gündeme gelen vatandaşlarımızın sorunlarını masaya yatırarak çözüm yolları üzerine yoğunlaşıyoruz. Toplantımız Adıyaman ve tüm ilçelerimiz hayırlı olmasını hayırlar getirmesini diliyorum"dedi.
Toplantıya Başkanlık yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında Ankara’da yapılan 152'nci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına ilişkin bilgilere vererek saha çalışmalarına dikkat çekti.  
"Bu toplantılar sayesinde enerjimizi de tazelemiş oluyoruz" 
Toplantılar sayesinde enerjilerinin tazelendiğini belirten Dağtekin,"Öncelikle ev sahipliği noktasında bizleri en güzel şekilde karşılayan Gölbaşı İlçe Başkanımız Hakan Toydaş’a teşekkür ediyorum. Her ay bir ilçemizde toplanarak istişare ve değerlendirme toplantılarımızı yapıyoruz. Bu ayki toplantımızı da Gölbaşı ilçemizde yapıyoruz. Bu toplantılar sayesinde enerjimizi de tazelemiş oluyoruz.  Biz sizlerle varız.  Geçen hafta Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’daydık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hepinize selamları var. O toplantımız Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Kadınlarımızla, bu davaya gönül vermiş tüm teşkilattaki kardeşlerimizle sahaya inerek adeta bir seferberlik ruhu ile çalışmalarınıza devam edin tavsiyesinde bulundular."dedi.
"Türkiye olarak tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk"
Devletin ekonomik daralmayı vatandaşa yansıtmamak için büyük bir gayret sarf ettiğini hatırlatan Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bazı sorumluklar verdi. Bizlerde her ay bir ilçemizde toplanarak hem onlarla hasret gideriyor, hem de sorunları birebir dinleme fırsatı buluyor ve olmamız gereken yer sahada aktif bir şekilde çalışarak, sokak sokak, kapı kapı dolaşıyoruz. Bu ay içerisinde ilçelerimize ne tür çalışmalar yaptık bunun üzerine geniş kapsamlı istişarelerde bulunuyoruz. Bu toplantılarımız ve saha çalışmalarımızda görüyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimize olan sevgi hamdolsun gönüllerde en güzel yere sahip, en namütenahi yerdedir. Bu noktada hiçbir şüpheye mahal yoktur. Ancak küresel bir pandemi ile birlikte küresel bir ekonomi sorununu da beraberinde yaşıyoruz. Devletimiz bu ekonomik daralmayı vatandaşımıza yansıtamamak için büyük bir gayret sarf ediyor. Bu noktada şunu açıkça ifade etmek isterim ki, saha çalışmalarımızda görüştüğümüz her bir vatandaşımız bu sorunun üstesinden gelecek tek liderin, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı olduğunu ifade etmesi bizleri hem duygulandırıyor hem de gururlandırıyor. Dünya pandemi ile uğraşırken son olarak Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren kriz tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkiliyor. Dolayısıyla  Türkiye olarak buna kayıtsız kalamayız. Türkiye olarak tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Çevremizde olup bitenlere baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın kaleme aldığı ve altını çize çize okuduğum "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını inanın sadece Türkiye değil, Dünyanın her yerinde, Birleşmiş Milletler de, tüm dünya mazlumlarının sorunlarının çözülmesi noktasında ufuk lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Emperyalistler demokrasi kılıfı altında işgal ettikleri ülkelerin geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Suriye, Irak, Afganistan, Lübya gibi ülkelerin durumu ortada. Buralar hep İslam coğrafyası. Biz Müslümanlar olarak tıpkı Avrupa Birliği gibi bir İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar. Böyle olunca da sürekli sıkıntılarla boğuşan bir coğrafya ile karşı karşıya kalıyoruz. Üstat Necip Fazıl Kısakürek ne diyordu “Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin"… Evet, biz bir deviz ve coğrafyalarda dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Bu Vesile ile kutlu davanın AK neferleri İlçe teşkilat başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz "İstişare ve Değerlendirme Toplantı"mızın hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Öte yandan ilk olarak Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısını yapan AK Parti teşkilatı gündemdeki konuları değerlendirerek toplantıya katılan teşkilat mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu.
Daha sonra ise ilçe teşkilatında İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında gerçekleştirilen  Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısında ilçe başkanları ve koordinatörler tek tek söz alarak, ilçelerinin genel durumu, devam eden ve yapılan yatırımların yanı sıra saha çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, 2022 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

 

Kaynak: PHA
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