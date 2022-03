AK Partili Dağtekin: Her gencimiz bizim için çok kıymetli

TÜGVA'nın İleri düzeyde liderlik programının 'Teneffüs Modülü' kapsamında bu haftanın konuşmacısı olarak "Rol Modellerimizden Ömer Bin Abdulaziz" konulu programa konuşmacı olarak katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, adalet, medeniyet inşaası örnekleri üzerinden gençlerle sohbet ettiğini ve gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

"Her gencimiz bizim için çok kıymetli"

Gençlerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Dağtekin, "Gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir” sahip oldukları vizyon ve heyecan ile Türkiye'nin yarınları olan gençlerimize en güzel şekilde ağabeylik yapan TÜGVA Adıyaman Temsilci Recep Tepe ve TÜGVA Yurt Müdürü Ziya Başaran’a teşekkür ediyorum. TÜGVA programı öncesinde gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldik. Her gencimiz bizim için çok kıymetli. Şiarımız tevazu, kendini bilmek ve hasbilik. Yapmamız gereken her şey, bu temel ilkelerden sonra gelir. İmkân buldukça, genç kardeşlerimle sık sık bir araya geliyorum. Hayalleri, fikirleri bizim için çok kıymetli AK Parti olarak buna çok değer veriyoruz" dedi.

Gençler ise Başkan Dağtekin’in yakın ilgisine ve önemli konuşmasından dolayı teşekkür ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektiler.