AK Parti'li Dağtekin: Eksiklerimizi tespit edip ilçelerimizde toplantılar yapıyoruz

"Cumhurbaşkanımıza sordum ve notunda aldı"

2002 sonrasındaki yolların durumlarını hatırlatarak Adıyaman-Gaziantep ve Adıyaman-Şanlıurfa yollarının daracık ve virajlı yolları nasıl düzenleyip yaptıklarını ve kalan birkaç yol ise kısa sürede yapılacağını ifade eden Başkan Dağtekin,"Biz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her ay toplantılarımız yapılır. Bu son ayda yapılan toplantıda Çelikhan yolunu özellikle Cumhurbaşkanımıza sordum ve notunda aldı. Tabi bir ekonomik daralma döneminden geçiyoruz. Orası ihale aşamasında olan bir yolumuz ama Gerger yolu ihalesi yapıldı ve çalışmaları bitti. Müteahhitlerin el değiştirmesi dolayı kesinlikle Gerger yolu ile ilgili sorunumuz yok ama Çelikhan'da çalışma yapmamız lazım ve bende Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki toplantıya hazırlıklı giderek 55 kilometrenin nasıl 39 kilometreye düşülebileceğini değilse Gölbaşı yolu üzerinden 100 kilometreden daha fazla kamyonların ve otobüslerin nasıl mecburi gitmek durumda kaldıklarını Cumhurbaşkanımıza ilettim ve notlarını aldılar."dedi.

"Bu problemleri hep birlikte çözeceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer vekillerle birlikte Ankara'da çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Dağtekin,"Milletvekillerimizle birlikte buranın takipçisi olacağız. Kısa sürede bizlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adıyaman'da çevremizde baktığımız zaman 2002 sonrasındaki yollarımızı hatırladığımızda Adıyaman-Gaziantep yolunu ve Adıyaman-Şanlıurfa yolunu hatırladığımızda daracık ve virajlı yolları nasıl düzenleyip yaptık ise kalan birkaç yolumuz var. Bunlarında yapılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer vekillerimizle birlikte Ankara'da bu işin takibi konusunda çok büyük gayretler ortaya koyuyorlar. Bu konuda vekillerimize teşekkür ediyorum. Yine yerelde burada valimiz ve belediye başkanımızla ve teşkilatımızla birlikte eksiklerimizi tespit edip ilçelerimizde koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Ve bu toplantılarımıza vekillerimizde özenle katılıyorlar. Tabi biz bunları ilçelerimizi tamamlayarak altı ay önce hepsini bitirmiştik ama bir daha ilçelerimizdeki sorunlarımızı masaya yatırdık. Birçok sorununda altı ay süre içerisinde bir kısmını yerelde, bir kısmını Ankara'da nasıl çözüldüğünü bizlerde görmüş olduk. Genel sorunlarımız noktasında bir problem yok bunları her zaman aşıyoruz. Bu problemleri ise hep birlikte çözeceğiz" dedi.