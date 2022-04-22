AK Parti'li Dağtekin: Çocuklarımız Türkiye'mizin geleceğidir - Videolu Haber

İnsan Hakları ve Sosyal Politikalar birimlerinin sürekli Sevgi Evleri'nde olan çocuklarla istişarede bulunduklarını hatırlatan ve çocukların "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı" kutlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı" çocuklarımızın gülen çehrelerinin gülüşlerinin devamının duasındayım. Allah neslimizi, geleceğimizi, emanet edeceğimiz nesilleri bize nasip etsin çocuklarımız bizlere emanet o emanetleri inşallah en iyi bir şekilde güzel bir Türkiye’yi kendilerine teslim noktasında gayret sarf etmemiz lazım. Çocuklarımızla, geleceklerimizle, her zaman yana yana olacağız. İnsan Haklarımız ve Sosyal Politikalar birimimiz Sevgi Evleri'nde olan çocuklarımızla sürekli istişare halinde çalışmalar yürütüyorlar. AK Parti olarak yeni neslin geleceğin bizim neslin inşasını yapabilecek dirayette çocuklar olarak yetişmesi noktasında duacıyız ve iradeyi bir şekilde ortaya koyan bir iktidarız. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"dedi.

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