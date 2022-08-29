Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.163,51
ALTIN
1.016,30
DOLAR
18,19
STERLİN
21,27
EURO
18,16

AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz

AK Parti, Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısını Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:34
3 Okunma
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında yapılan toplantıya, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gerger İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay, Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, Kâhta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Çelikhan ilçe Başkanı Mehmet Baltacı, Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz, Samsat ilçe başkanı Hasan Erdem, Sincik ilçe başkanı Fikret Öksüz, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, Kadın Kolları Başkanı Saliha Siler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İlçe Koordinatörleri ve sandık kurulu başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
"Adıyaman'ımızı aydınlık ve müreffeh yarınları inşa etme vizyonudur"
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin her ay bir ilçe yapılan toplantının bu ayki toplantıyı Gerger ilçesinde gerçekleştirdiklerini anımsatarak,"Bu toplantı vesilesi ile Gerger İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Mehmet Kutlubay kardeşimize de tekrardan hayırlı olmasını diliyoruz. Bilindiği gibi her ay başka bir ilçemizde toplantılarımızı yapıyoruz. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu toplantılarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek hem yaptığımız çalışmaları hem de önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz kabilinde bu toplantılarımız oldukça verimli geçmemektedir. Allah’a hamdolsun, tüm ilçe teşkilatlarımız sahada. Kendilerini haseten tebrik ediyorum. Merkez ilçemiz ve ilçe teşkilatlarımız yaptıkları programlarla yaz dönemini dolu dolu geçiriyoruz. Başta TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş teşkilatlarımızın hazırladığı programlar çerçevesinde Adıyaman’ımızın dört bir yanını karış karış gezerek vatandaşlarımızla, esnalarımızla, çiftçilerimizle sanayicilerimizle bir ara geldik. AK Parti olarak 2023’hazırlanırken millete hizmet etme yolunda büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor hedeflerimizi ve ideallerimizi ki; bilhassa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. AK Parti’nin vizyonu, bir bütün olarak güçlü Türkiye’yi, yerelde de güçlü Adıyaman'ımızı aydınlık ve müreffeh yarınları inşa etme vizyonudur. Rabbim aziz milletimizi devletsiz, vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın. Dolayısıyla bizlerin de gayretle çok çalışmamız gerekiyor. Elbette bizler de beşeriyiz. Ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Ama bizim için aslolan, Gerger özelinde tüm ilçelerimizin genel sorunlarıdır ve o sorunların çözüme kavuşturulmasıdır. Örneğin; Gerger ilçemizin yol problemi vardı. Ama Allah’a çok şükür çok kısa süre içerisinde bu sorunu masaya yatırarak çözüme kavuşturduk. Şuan çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yine Gerger ilçemizde Tekstil Kent ile ilgili ciddi çalışmalarımız oluyor. İlçemizi her ziyaretimizde oradaki çalışmalarımızı da inceleyerek yakından takip ediyoruz. Allah’ın izniyle tüm sorunlarımızı birlik beraberlik içerisinde en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Yine Kadın Kolları teşkilatımız hemen hemen her gün mahalle toplantılarıyla sahadalar. Ev ev, hane hane dolaşark vatandaşlarımıza gönülden selam veren tüm AK Kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Aynı şekilde Gençlik Kolları Teşkilatımızda yaptıkları çalışma ve faaliyetlerle her biri yarınlara ilham kaynağı olacak değerde. Son olarak Malazgirt programında da bunu gördük. Hepsinin gözleri ışıl ışık ve enerji doluydu. Bu vesile heyecanıyla, aşkıyla, azmiyle Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve onunla birlikte medeniyet nöbetini devralacak tün AK Gençliğimize selam olsun. Bu futgu ve düşüncelerle toplantımıza katkı sunan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor , toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum"dedi.
Öte yandan toplantıya telefon bağlantısıyla katılan AK Parti Adıyaman İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı ise yapılan saha çalışmalarına dikkat çekerek,"Tüm teşkilatlarımızın AK Parti döneminde her alan devrim niteliğinde yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza anlatın. Adıyaman merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde devam projeleri hayata geçirdik. Hizmete açtığımız bu  projeleri saha çalışmamalarına yansıtacağız. Elbette bu süreçte bir çok manipülasyonlara karşı da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz tüm bunlara rağmen milletimize hizmet etmekten geri durmayacağız. Bu vesile bizi bu güzel toplantıya davet eden il başkanımız Sayın Mehmet Dağtekin nezdinde tüm başkanlarıma teşekkür ediyor ,çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu.
Toplantı da ayrıca ilçe başkanları da teker teker söz alarak yaptıkları saha çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalara ilişkin de yol haritasını belirlediler.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı
Bozat'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Bozat'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır
Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki
Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki
Boynukara: Ülkenin geleceği için geleneğin muhafaza edildiği yeni bir siyasi iklimin oluşturulması şart
Boynukara: Ülkenin geleceği için geleneğin muhafaza edildiği yeni bir siyasi iklimin oluşturulması şart
Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı
Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Esenyurt’ta yapılan saldırıyı kınadı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Esenyurt’ta yapılan saldırıyı kınadı
Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı
Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı
CHP’li Tutdere, zam tablosu paylaştı
CHP’li Tutdere, zam tablosu paylaştı
Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı
Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı
Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Aydın: Gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz
Aydın: Gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz
AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber
AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: 20 yıllık AK Parti iktidarı milletin fişini çekti - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: 20 yıllık AK Parti iktidarı milletin fişini çekti - Videolu Haber
Dağtekin: Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız
Dağtekin: Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız
CHP'li Bozat Hacı Bektaş-I Veli'yi andı
CHP'li Bozat Hacı Bektaş-I Veli'yi andı
Ulubey:Başarı için ön seçim şart
Ulubey:Başarı için ön seçim şart
Başkan Binzet: Adıyaman bize biz Adıyaman'a güveniyoruz
Başkan Binzet: Adıyaman bize biz Adıyaman'a güveniyoruz
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Çelikhan'da esnaflarla bir araya geldi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Çelikhan'da esnaflarla bir araya geldi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim