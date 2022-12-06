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AK Parti'li Dağtekin: Bu kentti Dünya'ya tanıtacağız - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Perre Antik Kenti'nde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

06 Aralık 2022 Salı 15:18
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AK Parti'li Dağtekin: Bu kentti Dünya'ya tanıtacağız - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde sonlandırılan kazı çalışmasının havalar soğumaya başlamasıyla sonlandırılan alanda incelemede bulunarak bilgi aldı.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kazı çalışmaların yapıldığı alanda incelemesinin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.
"Çalışmalarımız son hızı ile devam ediyor"
3 yıldır aralıksız devam eden çalışmalarda çok sayıda tarihi hazineler ortaya çıktığını ifade eden Başkan Dağtekin,"Öncelikle burada çalışan çaba gösteren herkese teşekkür ederim. Ekip arkadaşlar burada çok güzel çalışmalara imza atmışlar. 3 yıldır aralıksız bir çalışma ile hep hazineler ortaya çıkarıyorlar. 3 dönümlük alanda 2 bin 500 küplük bir toprağın taşınmasından sonra herkesin de gördüğü gibi geçmiş dönemden özellikle taşların nasıl kesildiği, ocağın nasıl oluşturulduğu bu taşların nasıl taşındığı ile yolu keşfetmişler, hemen yanı başımızda 4 kişiye ait olan mezarın olması, askerlerin emekli olduğunda buraya geldiklerinde zamanlarını çok rahat bir şekilde geçirebilecekleri mekânlar oluşturulmuş, yine 4-20 ve 3-20 bir mozaik tekrar o dönemden ortaya çıkarıldığı yani tek tek baktığımızda burada dünyada en ünlü hazineler bizim burada bunların ortaya çıkarılmasıyla ilgili çok ciddi bir mücadele ortaya koyduk. Ama bir o kadar da Turizm Müdürlüğümüz, Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimizin yaptırmış olduğu projeler ile çalışmalarımız son hızı ile devam ediyor."dedi.
"Türkiye tanıtmak için ellimizden geleni yapacağız"
Kazı çalışmaların yapıldığı alanda hedeflerinin yöre halkını mağdur etmeden ilerlemesini amaçladıklarını belirten Dağtekin,"Bizim asıl hedefimiz ise buradaki köyümüzü mağdur etmeden buradan daha güzel bir yere taşıyarak, buranın asıl amacına uygun mutlaka ziyaret edilebilir. Burada insanların her yerden gelip bu hazinelerin keşfedildiği ortamı hep birlikte oluşturma gayret edeceğiz.  Hemen Roma çeşmesinin arkasında ortaya çıkmış olan o güzel yapı demek ki; bütün taşlar buradan gitmiş ve yine kent bu şekilde oluşturulmuş yukarı doğru çıktığımızda bir baktığımızda surlar var kenttin etrafını sarmalayan surlar var. Bu surlarda bizlere gösteriyor ki çok büyük bir Roma Kentti krallığın en önemli kentti biz burayı Türkiye tanıtmak için ellimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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