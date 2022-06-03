AK Parti'li Dağtekin: AK yatırımlarla istikrar katlanarak devam edecek

Başkan Dağtekin daha sonra köy muhtarı Mustafa Çetinkaya ve köy sakinleriyle bir araya gelerek sorun taleplerini dinledi.

Ziyarete ilişkin bir açıklama değerlendirmede bulunan Başkan Dağtekin, AK Parti’nin iktidara geldiği dönemde ilk olarak hayata geçirdiği KÖYDES ve BELDES projeleriyle hem köylerde hem de beldelerde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Çözülmesi ve taleplerin karşılanması noktasında hızlı adımlar attıklarını aktaran Dağtekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KÖYDES projesiyle köylerimizin başta içme suyu, kanalizasyon ve yol problemi çözüldü. Özellikle tüm köylerimize yapılan kilitli parkelerle köylerimiz ihya oldu. BELDES projeleriyle de küçük belediyelerin ihtiyaçları karşılandı. Hiç kuşkusuz AK Parti’mizin alametifarikasında akla ilk gelen siyaset tarzı; söz verdi mi sözünde duran bir parti olmasıdır. Bugüne kadar gezdiğimiz tüm köylerde sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması noktasında hızlı adımlar attık. Bugün İl Genel Meclisimizin aldığı kararlar ve İl Özel İdaremizin ortaya koyduğu çalışmalarla köylerimiz büyük bir değişim ve dönüşümü yaşıyor. AK Parti olarak bir vizyon ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle göreve geldiğimiz günden beri hemen hemen tüm köylerimiz dolaştık. Gördüğümüz sorunları vakitlice belirleyerek sorunların çözümü noktasında büyük gayret sarf ediyoruz. Hamdolsun, yapılan nitelikli hizmetlerle köylerimizi ihya ediyoruz. Her alanda yapılan AK Yatırımlarla bu istikrar el birliği ile devam edecek. Bugün de Çembelitaş köyümüze gelerek hem yapılan hizmetleri yerinde görmek hem de köy muhtarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek bizden istedikleri talep ve sorunları istişare ettik. Tüm köylerimizde olduğu gibi Çemberlitaş köyümüzde de hummalı bir çalışma var. Bu noktada İl Genel Meclisimize ve İl Özel İdaremize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu hizmetlerimiz katlanarak devam edecek."

Ziyaret kapsamında Dağlıca Şehidi Abdurrahman Doğan’ın ailesini de ziyaret eden Başkan Dağtekin, dua ederek, başsağlığı diledi.

Vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ettiklerini kaydeden Başkan Dağtekin devletin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirtti.