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AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Sosyal İşler Başkanı Figen Bozan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle yaptığı değerlendirmede, kadına yönelik suçlarda cezalar arttırılacağını, saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranış indirime tabi tutulmayacağını söyledi.

08 Mart 2022 Salı 17:33
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AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak

Mücadeleye 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle her platformda kararlılıkla sürdüreceklerini aktaran AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Sosyal İşler Başkanı Figen Bozan,"Bugünün Türkiye’sinde kadınlarımız; eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri sorumlulukla Aziz Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Bizler, 'Cennet anaların ayakları altındadır.' anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Kadına yönelik şiddetle ilgili Adalet Bakanlığının yeni yasal düzenleme yaptığına işaret eden Sosyal İşler Başkanı Figen Bozan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından kamuoyuna açıklanan, hazırlıkları bir süredir Adalet Bakanlığımız tarafından sürdürülen 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yeni Reform Paketi' ile kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak, saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranış indirime tabi olmayacak, ayrıca takım elbise, kravat takdir indirimi gerekçesi sayılamayacaktır. Reform paketi, tüm kadınlara yönelik yaralama ve kasten öldürme eyleminde cezaları artırdığından caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli bir düzenlemedir. Kadınların ayrımcılığa, kötü muameleye, hak gaspına ve şiddete uğramaması için mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesiyle her platformda kararlılıkla sürdürüyoruz"dedi.
Başta şehit ve gazi anneleri ve eşlerinin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Bozan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu vesileyle başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu günler dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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