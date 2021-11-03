AK Partili Aydın: Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işinin ihalesi yapıldı

Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; "İlimizin ve ilçelerimizin sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında her geçen gün adım adım ilerlemeye ve memleketimize yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda; Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işinde 1.280 tarım arazisinin basınçlı ve kapalı sistemle sulaması yapılacaktır. Söz konusu işin ihalesi 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip iş yeri teslimi yapılmıştır. Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işi 2022 yılında tamamlanacak olup şimdiden tüm Çelikhanlı hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.