AK Partili Aydın: Ankara'da Adıyaman için çalmadık kapı bırakmıyoruz

GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada; ‘’Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu ile TBMM Genel Kurul çalışmalarında milletvekili arkadaşlarımız ile bir araya gelerek Adıyaman'da devam eden yatırımlar ve ihtiyaçlarımız hakkında istişarede bulunduk’’ dedi.

“Yurt kapasitemiz 460'dan 7338 çıktı”

Aydın, konuşmasının devamında ise, ‘’AK Parti döneminde Adıyaman’ımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, önemli yatırımları kazandırdık. Adıyaman'da mevcut yurt sayısı 2002 yılında bir iken bu sayı altıya çıktı. Yurt kapasitemiz 460'dan 7338 çıktı. Adıyaman'da Gençlik Merkezi yoktu, ilimize üç tane Gençlik Merkezi kazandırdık. Yapılan spor tesisleri ile sporcularımızı buluşturarak ilimizdeki sporcu sayısını artırdık. 2002 yılında lisanslı sporcu sayısı 1736'dan 53.753'e, milli futbolcu sayısı 5'den 144'e, aktif kulüp sayısı 39'dan 152 çıktı. 2002’de ilimizdeki toplam spor tesisi sadece 9 adet iken ciddi gayretlerimizle birlikte spor tesisi sayısını 144'e çıkardık’’ ifadelerine yer verdi.

Gençlere yönelik her tür hizmet ve yatırımı takip ettikleri belirten Aydın, Adıyaman’ımız için yeni proje ve yatırımları kazandırmak için gayret gösteriyoruz diyerek, sözlerini tamamladı.