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AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, yeni ekonomik düzen ve son 19 yılda ekonomiyle ilgili yapılanları özetleyen, "Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme" başlıklı 100 bin el broşürünü vatandaşlara dağıttı.

26 Aralık 2021 Pazar 16:00
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AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber

AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 2022 yılında ülke genelinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak hazırlatılan 100 bin tanıtım broşürü dağıttı.
"Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme" başlıklı 100 bin el broşürü dağıtımına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yönetimi ile üyeler katıldı.
AK Partili üyeler ellerinde hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıtarak, "Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme" başlıklı konular hakkında bilgi verdiler.
Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme" başlıklı konuları anlatan broşür dağıtımında açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçemizin, kadın ve gençlik kollarımızın ve bütün ekibimiz ile birlikte mahalle başkanlarımızın kontrolünde ev ev girerek 100 bin bin adet el broşürünü vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu broşürlerimizde bizler neler yapmak istiyoruz? Bugüne kadar ne yaptık? bundan sonra ne yapacağız? Bunların kısa özeti broşürlerimizde yazılı bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah gelecek 2023 Türkiye’nin olacak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şahlanacak ve Türkiye ülkelerin ilk on ekonomik sıralamasına girecektir" dedi.

 

Kaynak: PHA
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