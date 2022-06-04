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AK Parti'den 'Türkiye Çevre Haftası' açıklaması

AK Parti Adıyaman Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın 81 il teşkilatında, eş zamanlı düzenlediği, ortak basın açıklamasını gerçekleştirdi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 12:11
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AK Parti'den 'Türkiye Çevre Haftası' açıklaması

AK Parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve parti yönetimi katıldı.
"Tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık"
Parti yönetimi adına açıklama yapan AK Parti Adıyaman Çevre Şehir ve Kültür Birimi Üyesi Ahmet Doğan,"Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır. 
Bu yıl ise, 1-7 Haziran haftası Sn. Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. 
Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk.  AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet Bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya yükseldik."dedi.
"Korunan alanlarımızı yüzde 9,6’dan yüzde 11,9’a çıkardık"
Türkiye'nin 20 yılda 2 milyon hektar artış ile en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci dünyada ise 4'üncü sıraya yerleştiklerini belirten Doğan,"Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı yüzde 9,6’dan yüzde 11,9’a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. 2 Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki; bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye’nin Otomobili TOGG’u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik. Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken, Adıyaman'a 452 bin metrekare Millet Bahçesi, atık su arıtma tesisi, bisiklet yolu kazandırdık, yeşil alan varlığımızı artırdık, şehrimizin yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini arttırdık. Sıfır Atık Projesi kapsamında adımlar attık. Daha birçok çevre yatırımına imza attık."şeklinde konuştu.
"Yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz"
Amaçlarının 'Yeşil Kalkınma Devrimi' ile birlikte 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak olduklarını aktaran Doğan,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet Bahçelerini hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak; atık su arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. 3 bizim için çevreci olmak; Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile birlikte 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle; Adıyaman olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası’nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz."dedi.

 

Kaynak: PHA
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