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AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Teşkilatı 28 Şubat'ın 25. Yılı nedeniyle açıklama yaptılar.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:45
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AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber

Keleş Konağı'ndan düzenlenen programa Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)  Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti üyeleri katıldı.
"Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur"
AK Parti yönetimi adına açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"25. yılını geride bırakan ve “post-modern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat’ta sözde “irtica tehdidi” ile medya, darbeci zihniyete ram olarak "Topyekün Savaş" manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, "demokrasiye balans ayarı" denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. "1000 yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir.  Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek “Yeşil sermaye” adı altında ötekileştirilmiştir."dedi.
"Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah"
Demokrasi ve değerlerin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var güçle çalışılması gerektiğini aktaran Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz"
Yapılan açıklamanın ardından üyeler 28 Şubat konulu resim sergisini gezdi.

Kaynak: PHA
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