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AK Parti’de Halk Günü’ne yoğun ilgi

AK Parti İl Başkanlığının gelenek haline getirdiği Halk Günü buluşmaları devam ediyor.

11 Ekim 2022 Salı 09:02
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AK Parti’de Halk Günü’ne yoğun ilgi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in göreve geldiği günden bugüne kadar Halk Günü buluşmaları, Başkan Dağtekin’in katılımıyla her hafta pazartesi günleri organize ediliyor. Halk Günü toplantısında vatandaşların beklenti ve taleplerini kayda geçiren Başkan Dağtekin, bazı sorunları ise anında ilgili yerlerle irtibata geçerek çözüme kavuşturuyor. 
Adıyamanlı vatandaşların beklenti ve taleplerinin yanı sıra  görüş ve önerilerini de dikkate adlıklarını ifade eden Başkan Dağtekin “Göreve geldiğim tarihten bu yana hassasiyetle üzerinde durduğum ve olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa Halk Günleri’nde vatandaşlarla buluşmamızdır. Kapımızı çalan her vatandaşımızı dikkatle dinleyerek notlarımızı alıyoruz. Çözüm talep edilen sorunlarla ilgili olarak ilgili kurumlarımızla irtibata geçerek anında çözme gayretinde oluyoruz. Kimi zaman da yürütme kurulunda bulunan ve ilgi alanına giren konuları da kurmaylarımızla paylaşarak vatandaşlarımızın talep ve isteklerini gündemimize alıyoruz. Hemşerilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak ve onları dinlemek; her şeyden önce boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ifade ettiği gibi biz bu makamlara gönüller yapmak için geldik. AK Parti İl binamız bir gönül köprüsüdür. Biz de bu köprü de gönüller yapmak için buradayız. Dolayısıyla Adıyamanlı kardeşlerimizin ne istediği, bizden ne beklediği bizim için büyük önem taşımaktadır Bu bakımdan mümkün mertebe vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sorunlarına kulak veriyor, çözümü için de imkânlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kaldı ki, bizi başarılı kılan da birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışımızdır.  Çünkü biz biliyoruz ki; vatandaşımızla ne kadar çok iç içe ve el ele isek, başarı bizim için o kadar yakın. İnşallah bu görevde olduğumuz sürece Halk Günü buluşmalarını aralıksız devam ettireceğiz.  Yüce Rabbim bizleri birbirimizden uzakta ve hasret içerisinde bırakmasın diyor tüm hemşehrilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum” dedi.
Halk Günü buluşmaları sonrası İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleştirilen Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündemdeki konular görüşüldü. AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm Türkiye’de yürütülen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programının Cuma günü Adıyaman’da da yapılacağını duyuran başkan Dağtekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MYK ve MKYK üyelerinin de iştirak edeceği toplamda 16 kişilik ekibin Adıyaman’a çıkarma yapacağı programın detaylarını en kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 11.10.2022 10:31
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