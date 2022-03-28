AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret için Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yanılmaz'ı ve beraberindeki heyeti kapıda ağırlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Yanılmaz'ı Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz ise Adıyaman Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler. Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'a Adıyaman kilimi hediye etti.