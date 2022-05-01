AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber

Özel bir düğün salonunda düzenlenen programa, Yüksel Kantar’ın Kuran-ı Kerim Tilaveti okuması ile başlandı. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Dr. Başkanı Süleyman Kılınç, İl ve ilçe belediye başkanları parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Teşkilatlarımızla birlikte olanın gururu ve sevincini yaşıyoruz. Bizler AK Parti teşkilatı olarak bu memlekete hizmet etmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu güzel organizasyona katılan herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Daha sonra açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ise şunları söyledi:

"Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bu güzelliği bizlere gösteren Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Uzun zamandır iki yıla aşkın bir zamandır pandemiden dolayı mesafeler girdi aramıza ama hamdolsun o özlediğimiz, kucaklaşacağımız ve hasretle birbirimize gidip gelebileceğimiz bayramlara kavuşuyoruz. Bu ramazanı tüm Türkiye’de ak parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde geçirdik. Beraberce güzel programlara ve etkinliklere imza attık. Diliyoruz ve umuyoruz yüce rabbimden niyaz ediyoruz bu tür salgınların ve afetlerin bir daha başımıza gelmemesi 20 yıldır beraber yürüdük biz bu yollarda beraber bu ülkeyi büyüttüğümüz ak partinin çeşitli kademelerinde görev alarak bu millete hizmet yolunda adım adım attığımız dostlarımızla dava arkadaşlarımız olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Davetliler iftar yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online bağlantı üzerinden yaptığı konuşmayı dinlediler.

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