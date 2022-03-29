AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz'dan AK Partili Belediyelerine ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz tarafından Kahramanmaraş’ta karşılanan ve Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın il durağı Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi ile Belören Belde Belediyeleri oldu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın ziyaretine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da eşlik ettiği ziyarette Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan’ın sunumu eşliğinde bugüne kadar yapılan ve gündem de olan projelerle ilgili çalışmaları anlatıldı.

Daha sonra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ve beraberindeki heyet, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır ve Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut’u ziyaret ederek, çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre'yi ziyaret eden AK Parti heyetine Başkan Eyyup Mehmet Emre, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz ve teşkilat mensuplarıyla ilk olarak Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı ziyaret eden Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, burada belediye çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Samsat ziyareti sonrası Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çatinkaya’yı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, belde belediyesi ve teşkilat çalışmalarına yönelik fikir alış verişinde bulundular. Daha Sonra Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy’yu ziyaret eden Yanılmaz ve AK Parti heyeti ilçede devam eden hizmetlere yönelik istişarelerde bulundular. Adıyaman programının son ziyareti olan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’u ziyaret eden AK Parti heyeti yerel yönetimlerinin gündemindeki konuları değerlendirdi.

"Bu ailenin içerisinde olmak bizler için bir onurdur"

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz,"2023, 2053 ve 2071 vizyonu için Türkiye'de şehircilik anlamında çok önemli hedeflere odaklandık. Bizim şehirlerimiz için çok fazla yapacak şeyimiz var. Adıyaman’daki AK Belediyelerimiz ise bu vizyon doğrultusunda çok önemli işlere imza atıyor. İki günü dolu dolu geçirdik. Adıyaman’a daha öncede gelmiştim. Dolayısıyla Adıyaman ile çok samimi ve kalbi muhabbetimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Bu da bize ayrı bir enerji vermektedir. Biz bir aileyiz. Geniş bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin derdini kendine dert edindiği, birbirinin sevgisinden keyif aldığı bir aileyiz. Bununla da yetinmeyip dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenen aynı zamanda dünya zalimlerine karşı dimdik duran bir aileyiz. Biz birbirine güvenen, birbirine inanan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan’ın talimatlarını yerine getirirken büyük bir dava şuuruyla yerine getiren mutlu bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde olmak bizler için bir onurdur bir gururdur. Rabbim bu ailenin oluşmasına vesile olan ve bu aileye liderlik yapan sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin." dedi.

"Gezdiğimiz tüm belediyelerimizde bu ufku ve vizyonu gördük"

1994 yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı hakim olduğunu AK Partiyle birlikte hizmet belediyeciliği başladığını hatırlatan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toplantılarımızda ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Mücahit Yanılmaz’dan çokça istifade ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bilindiği gibi 1994 yılı belediyeler için bir devrimdi. 1994 yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı hakimdi. Şükürler olsun ki; bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş, belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattılar. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğinde AK Belediyelerimiz büyük hizmetleri şehirlerimize kazandırıyorlar. Türkiye’de yerel yönetimde AK Parti bir markadır. Gönüllere dokunan işleriyle Belediyemiz, davayı omuzlayan Teşkilatımız ile Adıyaman Allah’ın izniyle emin ellerde. Bugün gezdiğimiz tüm belediyelerimizde bu ufku ve vizyonu gördük. AK Parti kurulduğu günden beri hem merkezi yönetimde hem mahalli idarelerde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç beş katı hizmeti kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadık. İnşallah bundan sonra da yine çetin yolları aşacak ülkemizin ve Adıyaman’ımızın yükselişi güçlü şekilde devam edecek"