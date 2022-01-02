AK Parti Milletvekili Taş’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ı makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Taş, göreve geldiği günden bu yana ilin temel sorunlarını çözmek için gayretli bir şekilde çalıştığını söylediği Başkan Kılınç’ı tebrik ederek, "Adıyaman Belediye Başkanımızı ziyaret ederek, belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Yakup Taş ile ilimiz ve belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.