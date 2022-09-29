AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ı makamında ağırladı.Gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Taş, göreve geldiği günden bu yana ilin temel sorunlarını çözmek için gayretli bir şekilde çalışan Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimize hizmet yolunda beraber yol yürüdüğümüz Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Yakup Taş ve parti yönetimindeki arkadaşlarımızın nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Birlik beraberlik içinde ilimize hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

​Belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette Milletvekili Taş'a, AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız Mahmut Kılınç, Murat Bilgiç ve Midrap Taş da eşlik etti

Kaynak: PHA