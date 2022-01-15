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AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tütün kooperatifinin olmadığını öne sürmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kurulan kooperatif listesini paylaşarak cevap verirdi. Dağtekin ayrıca AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı esnasında 'ben acım' şeklinde bağıran şahsın ise 100 hayvanının olduğunu, bu nedenle yardım alamadığını açıkladı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 19:15
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AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tütün kooperatifinin olmadığını ve Danışma Meclisi Toplantısı esnasında 'ben acım' şeklinde bağıran şahısla ilgili açıklamalarda bulundu.
"31 tane Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifimiz vardır"
31 tane Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olduğunu belirten Dağtekin,"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun verdiği beyanatta özellikle Millet Meclisinde tütünümüzle ilgili yine yanlış olan, yine bir takım bilgiler eline ulaşmış ve bu bilgileri TBMM'de vekillerimize karşı kullandığı gibi bütün dünyada da ilan etti. Ama burada ciddi bir yanlışlık var. Ben Adıyamanlı olarak Adıyaman tütününü önemseyen baştan bugüne kadar dağ köylüsü olarak kendim o günün kaçakçısı, bugünün tütüncüsü olduğumuz ve her birimizin ekmek parası olan bu meseleye sürekli duyarlı olmuş biri olarak diyorum ki; Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen bundan sonra bilgilerinizi doğru kaynaklardan elde edin. Yalan yanlış kaynaktan bilgi edinirseniz söyledikleriniz de yanlış olur. Mesela hiçbir kooperatif yok demiş ama  ben size Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri diye kaynaklarından aldığım belgeyi sayın Kılıçdaroğlu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve milletvekilleri de  herkes lütfen bu belgeyi kendileri temin edebilirler. Herkes bunu görür 31 tane Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifimiz vardır. Bunların 18 tanesi belgelerini almıştır ve bunlar artık üretim yapabilecek, satış yapabilecek boyuta gelmişlerdir. 14'ünde Ticaret Yetki Belgesi mevcuttur ve 1 tanesi ise Ahmet Aydın başkanımızla birlikte gidip açılışını yaptığımız Çelikhan Kooperatifimiz.  Her türlü çalışmasını yapmış bitirmiş ve şu anda tütün alımlarını yapan kooperatif seviyesindedir. Bütün herşeyi tamamlanmıştır."dedi.
"Doğru kaynaklardan bilgi alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir"
Kemal Derviş döneminden bu yana zihniyet olarak aynı yolu takip ettiklerini belirten Dağtekin, "Adıyaman'ımızın Adıyamanlımızın emrindedir. Durum böyle olduğu halde kooperatif yok demek tütünümüzü çözümsüzlüğe götürmektir. Zaten Kemal Derviş döneminden bu yana zihniyet olarak siz aynı yolu takip ediyorsunuz. O günden bu yana eğer bir düzelmeyi yapmışsak Türkiye'de 2007 yılından sonra Sayın Ahmet Aydın milletvekili seçilip Adıyaman'ı gündem yapması ve onun ardından da bugüne kadar ki; 50 kilogram taşınabilirlikten bu seviyeye gelen durumunu hep birlikte gözlemledik ve gördük. Ama şuanda da diyoruz ki; artık belgeli olsun, artık kayıtlı olsun, artık tütünümüz markalı olsun, kıymetli olsun. Onun için ise kooperatiflerimizi güçlendirmenin yolunu hep birlikte seçelim Bir birimize bu konuda yardımcı olalım. Ve biz hem teşkilat hem de vekillerimiz kesinlikle Adıyamanlı tütün üreticimizin ve tütünle iştigal eden bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Biz onların alın teri, emeğini en iyi şekilde nasıl değerlendireceklerini o konuda elbette kooperatifçilik kurulurken aksayan taraflar olur biz onları hep birlikte tamamlayacağız. Bundan önce gittiğimizde de bakanlık nezdinde de girişimlerimiz üç ayrı bakanlık ile gidip sürdürdük. Ben tekrar ediyorum özellikle bilgilerimizi alırken doğru kaynaklardan bilgi alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir." şeklinde konuştu. 
"Türkiye'nin bununla kaybedecek vakti yoktur"
AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı esnasında bir kişinin 'ben acım' şeklinde bağırması konusuna da değinen Dağtekin, şunları söyledi:
"Dün yine bir algıyı Grup Başkan Vekilimiz Mahir Ünal, buradan konuştuğunda kalkıp biri 'ben acım' dedi. Ve bu acım dediğinde il binasına aldık bizim odamıza orada 100 hayvanının olduğunu, belediyeden yardım aldığını peki Sosyal Hizmetler Vakfından yardım aldınız mı? 'Benim 100 hayvanım var onun için oradan alamadım.' Dediğini biz hepimiz duyduk. Onların yanlış algısına iyi ki kayıt altındaydı biz de o kaydı aldık o algılarının altına yapıştırdık. Yalanları böylece kendilerinde kaldı. Benim tekrar ricam Türkiye'nin bununla kaybedecek vakti yoktur. Yalan en çirkin şeydir. Bizim inanç değerlerimizde de yalancının hiç birşeyi kabul olmaz, şahitliği de kabul olmaz. Onun için size bir yalan haber geldiği zaman inanç değerimiz diyor ki; onları araştırın lütfen bunu araştırmadan sayın vekilimizin alıp hemen sosyal medyaya oradan bütün kanallara oradan her tarafa yayması ve bu yanlışlığında kendi üzerinde kalması ayrı bir eksikliktir."

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 15.01.2022 20:03
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