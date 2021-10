AK Parti Kahta teşkilatından Erdoğan'a ziyaret

Ziyaret sırasında açıklama yapan AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, “Bugün İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a ziyarette bulunduk. Kahta ilçemizde yapılan hizmetlerinde dolayı şahsına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. İlçemizde yapılan hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve halkımızın her zaman sorunlarını çözüm noktasında ellimizden geleni teşkilat olarak yapmaya çalışıyoruz. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, “İlçelerimizde hizmet konusunda ellimizden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Köylerimizin sıkıntılarını çözüm noktasında her zaman yanlarında olduğumuzu dile getirmek isterim. Adıyaman AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve Kahta Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Olt'a çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.