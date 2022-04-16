AK Parti heyetinden köy ziyareti

Kahta ilçesine bağlı köy ziyaretlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Başkan Yardımcısı Abdurahman Şahan , AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, teşkilat üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyarette ilk olarak Kahta ilçesine bağlı Ballı köyünü ziyaret eden AK Parti heyeti daha sonra Eceler, Dumlu, Kavaklı, Alidam, Aktoprak, Gökçe, Sıraca, Narince, Bağbaşı, Akdoğan köylerini ziyaret eden AK Parti heyeti muhtarlar, köy temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"Elbette ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz"

Ziyaretler esnasında açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Mübarek Ramazan ayında dedik hemşerimizle bir araya gelelim. Hal hatır soralım. Hayır dualarını alalım. Köy muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin bir ihtiyaç ve talepleri var mı, yerinde görelim istedik. Maşallah gezdiğimiz her köyümüzde çok güzel işlere imza attığımızı görmek ve hemşerilerimizin memnuniyetini görmek bizim hizmet aşkımızı daha da şevk veriyor. Köylülerimizin sıcak ve samimi karşılamaları ile güç buluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gezdiğimiz her köyümüzde bugüne kadar yaptığımız hizmetler dışında eksik bıraktığımız neler var, vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz bunun derdindeyiz. Teşkilat olarak hepimiz buradayız. AK Parti heyeti olarak bu muhabbet meclisinde bulunmak bu ayda manevi atmosferi daha da güzelleştirdi. Biz sizden razıyız. Allah’ta razı olsun inşallah. Elbette ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Allah şükürler olsun ki; vatandaşlarımız tüm bu süreçlerde doğru yerde durdu ve sizin dualarınızı desteğinizi aldık. İnşallah yine bu dua ve desteklerle tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Daha gidecek çok yolumuz var, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri tüm samimiyetleriyle karşılayan hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"20 yıllık iktidarı boyunca birçok kriz yönetti ve büyük başarılara imza attı"

Daha sonra değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Bizim bir derdimiz var. Gitmediğimiz uğramadığımız bir tek bir vatandaşımız olmayacak. Her bir vatandaşımıza dokunarak gönül almaya gönüller yapma derdindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu teşkilatı bize emanet olarak verdi. 2001’de başlayan bu kutlu davayı bugünlere kadar büyük başarıyla getirdik. Elbette devlet yönetmek zordur. 20 yıllık iktidarı boyunca birçok kriz yönetti ve büyük başarılara imza attı. Hele hele son 2-3 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte tüm dünyanın yangın yerine döndüğü, zayıf ve eksik sağlık altyapıları sebebiyle dünya devi diye bilinen ülkelerin çok ağır bir sağlık faturası da ödediği şu süreçte; Türkiye hem salgınla mücadelede hem de ekonomik olarak yaklaşık 300 milyar TL'ye yakın destek paketleriyle vatandaşımızı sosoyo-ekonomisine katkı sağlarken, bölgesinde ve dünya genelinde en az hasarla çıkan ülke oldu ve tüm dünyada göz doldurdu. Son yaşanan Rus-Ukrayna savaşı ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada arz talep noktasından büyük sıkıntılar oluşturdu. Hükumetimiz vatandaşımızın en az hasarla bu dönemi atlatması için başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere bir çok kalemde sübvanseye gitti. İnşallah alınan önlem ve tedbirlerle en kısa sürede enflasyon yine tek hanelere düşürecek ve vatandaşımızın enflasyona karşı ezdiremeyeceğiz. Yine Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize ve üreticilerimize açıkladığı destek paketleriyle inşallah kısa vadede olumlu sonuçlarını göreceğiz. Köy ziyaretlerimiz vesilesiyle hemşerilerimizle dertleştik, sorunları dinledik, ihtiyaç ve istekleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bu taleplerinin yerine getirilmesi ve hizmet halkamızın genişletilmesi için gayret ediyoruz. AK Parti iktidarı ile yüzleri gülen vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmek bizim mesai mefhumu gözetmeden çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Adıyaman’ımızın güzel insanlarına ne kadar hizmet etsek azdır. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde bizlere gönül kapılarını açan, tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu aktaran muhtarlar ve vatandaşlar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti heyetine teşekkürlerini ilettiler.