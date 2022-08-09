AK Parti Heyetinden, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret

Seçim bölgesi Adıyaman'a gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret öncesi belediye binasında odalara tek tek girerek personele kolaylıklar dileyen Milletvekili Aydın ve beraberindeki partililer, daha sonra başkanlık makamına geçerek, Başkan Kılınç'la bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'a hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise yaptığı açıklamada, Adıyaman'a hizmet etmekten büyük keyif duyduklarını dile getirdi.