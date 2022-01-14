AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın belediye girişinde karşıladığı AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ve İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı'ya AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile partililer eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç’tan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Grup Başkanvekili Ünal, Adıyaman’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gayretli çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kılınç’ı tebrik etti.

Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Grup Başkanvekilimiz ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ı belediyemizde ağırlamaktan oldukça mutlu olduk. Çalışmalarımız ve projelerimizle alakalı bilgi alışverişinde bulunduk. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: PHA