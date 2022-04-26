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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den, Başkan Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber

Teşkilat çalışmaları için Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

26 Nisan 2022 Salı 16:26
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den, Başkan Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber

Teşkilat çalışmaları için Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın belediye girişinde karşıladığı Genel Başkan Yarımcısı ve Teşkilat Başkanı Kandemir ve beraberindeki heyet, belediye çalışanlarıyla kısa bir sohbetten sonra başkanlık makamına geçti. Burada Belediye Başkanı Kılınç'tan çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Adıyaman'ın her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.
Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teşkilat çalışmaları için ilimize gelen Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'i belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Belediyemizin çalışmaları ve projelerimiz hakkında kendilerine bilgiler verdik ve görüşlerini alma fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.
Başkanlık ziyaretinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, bölge milletvekilleri, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer partililer eşlik etti.

Kaynak: PHA
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