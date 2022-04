AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu

Gaziantep’ten karayoluyla Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

Beraberinde Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Metin Bulut, Abdullah Ağralı, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Önceki Dönem Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı, AK Parti Bolu geçmiş dönem il Başkanı Nurettin Doğanay ile birlikte Adıyaman gelen Kandemir ilk olarak TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Gençlik Kollarının Ramazan ayında her akşam düzenlediği ‘İftara 5 Kala’ etkinliğine katılarak yoldan geçen vatandaşlara ve sürücülere iftariyelik ikramında bulundular.

Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Belediyesini de ziyaret eden Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve AK Parti heyeti burada Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan belediyenin gündemindeki konular, devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Bu programın ardından AK Parti heyetiyle birlikte AK Parti Mahalle Başkanı Celal Taştan'ın evinde gerçekleştirilen iftar programına katıldılar. Burada bir konuşma yapan Kandemir,"Mahalle teşkilatlarımız Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çok büyük bir önem taşıyor. Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir. Bundan sonra daha disiplinli ve uyum içinde çalışarak 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağımıza olan inancımız tamdır" dedi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise siyasetin mahalleden başladığını ifade ederek “ Mahalle başkanlarımız teşkilatımızın en önemli yapısını yani temelini oluşturur. Bu akşam Malazgirt Mahalle Başkanımız Celal Taştan’ın evine konuk olduk. Allah’ın izniyle teşkilatımız mahallelerden başlayarak sokak sokak Adıyaman’ımızı 2023’e hazırlamaya devam edecektir" dedi.

Daha sonra partisinin teşkilat toplantısına katılmak üzere AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Kandemir, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

3 Kademe İl Yönetimi ve İlçe Başkanlarıyla yapılan toplantıda partililere seslenen Kandemir, kendisini bekleyenlere teşekkür ederek, Adıyaman'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kandemir, Türkiye'nin her yerinde aynı coşkuyu, muhabbeti ve heyecanı gördüklerini ifade ederek," Adıyaman bizim için her zaman özel bir yere sahiptir. En zor dönemler de ile Adıyaman liderine ve bu davaya sahip çıkmıştır. Millete hizmet davasına gönül vermiş kıymetli AK Parti mensuplarıyla bir araya gelmekten son derece mutluyum. İnşallah bu salondaki atmosfer ve ruh milletimizin istikbalini, hakikati savunmakta ve yüceltmekte olan bir ruhtur. Adıyaman teşkilatlarımızın bu heyecan ve aşkı ile inşallah 2023 vizyonu doğrultusunda yeni destanlar yazacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile topaltımızın hayırlı olması diliyor, İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, tüm teşkilat başkanlarımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise,"Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'i ve ekibini Adıyaman’ımız da ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bu toplantımızla birlikte İl teşkilatımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile bir araya gelerek 2023 öncesi yol haritamızı, yapılmış ve yapılacak çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe yürümeye hazır bir teşkilat var burada. Heyecanlarıyla, azimleriyle, kararlılıklarıyla Adıyaman’da yeni destanlar yazacak ve AK Partimizi daha üst noktalara taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.