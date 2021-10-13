AK Parti Genç Kolları’ndan 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' projesi

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başlan Yardımcısı Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer katıldı.

Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, saha çalışmaları, siyaset ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

“Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programını değerlendiren AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, “Bu anlamda, sosyal, siyasi, genel ve yerel gündemle ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Buluşmalarımızda gençlerimiz siyasi büyüklerimizle bir araya gelerek onların siyasi tecrübelerinden istifade etmek, onları tanıma, fikir beyan etme, sıkıntılarını dile getirme fırsatı yakalıyoruz. Şuana kadar bu verimli toplantılar dolayısıyla çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” sloganıyla yarınların varisleri olacak genlerimizin her daim yanında olacağız. Bu vesile ile toplantımıza katılan İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış, İl Başkan Yardımcımız Emrah Bulucu ve Merkez İlçe Başkanımız Ziya Başaran’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.