AK Parti'de 2023 seçim hazırlıkları başladı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış ve Teşkilat Başkanı Ziya Başaran, Türkiye Petrolleri Mahalle Başkanı Nihat Bali’nin evinde bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Keser, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Teşkilat Başkanı Ziya Başaran, mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle, 2023 seçimleri öncesi sandık başkanları ve üye çalışmalarını yaptı.

Düzenlenen toplantı hakkında açıklama yapan Başkan Alkayış, 2023 hedeflerimize emin adımlarımız ile gidiyoruz. Teşkilat Başkanım Ziya Bey ile birlikte ve teşkilatımızın her birimi kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, seçim hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Mahalle başkanlarımız ve yönetimlerle buluşup, mahallenin sorunlarını konuşup, çözüme kavuşturuyoruz. Bu vesileyle bugün bizi evinde misafir eden Nihat Bali kardeşimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.