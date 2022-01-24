Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,910.29
ALTIN
798.26
DOLAR
13.56
STERLİN
18.23
EURO
15.33

AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile programdaki diğer konuklar CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 15:10
29 Okunma
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu

Suç duyurusu sonrası beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Başkan Yardımcısı Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensuplarıyla Adıyaman Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin söz konusu kanalın adeta CHP’nin yayın organı haline geldiğini ifade ederek “Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Dağtekin açıklamasında şunları söyledi:
“CHP’nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak’ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zaferlerini hazmedemeyen “hazımsız güruh” sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir.  Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir.”dedi.
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret kimsenin haddi olmadığımı belirten Dağtekin, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sn. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye’nin Büyük Lideri’nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz”şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı
AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu
AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz
AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ASELSAN'ı ziyaret etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ASELSAN'ı ziyaret etti
Milletvekili Tutdere: Gazetecilik en karanlık dönemini yaşıyor
Milletvekili Tutdere: Gazetecilik en karanlık dönemini yaşıyor
Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim