AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Ankara'da

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için ‘Nerede kalmıştık’ projesinin lansmanı için gittikleri Ankara'da, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Diler, ‘Nerede Kalmıştık’ projesinin lansmanı öncesinde AK Parti GMDK Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ı ziyaret ederek, teşkilat çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Aydın ise, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.