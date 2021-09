AK Parti Adıyaman heyeti gazetecilerle gündemi değerlendirdi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, eski AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ve parti yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

“Basınımızın sıkıntılarının farkındayız”

Düzenlenen toplantının açış konuşmasını Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaptı. Pandemi nedeniyle basın mensuplarının yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarına değinen Başkan Kılınç, “Radyomuzu, televizyonumuzu, çok değerli basın mensupları, yazarlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, tekrar hoş geldiniz. Bu toplantıyı daha önce bir muhabbet olsun, istişare edelim Ahmet başkanımın önerisiyle gerçekleştirdik. Uzun zamandır özellikle pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Bir hasret gidermek, bir muhabbet gidermek, en azından bu kültürü yaşatmak istedik. Tabi ki, pandemiyle birlikte basınımızın, siz değerli yazarların, ajanslarımızın çok sıkıntıları oldu. Gerek ekonomik, gerek sıkıntıları, gerek sosyal, kültürel anlamda sıkıntılar yaşadılar. Bu anlamda bir araya gelelim” dedi.

“Kemal bey, FETÖ'nün kökünü kazıdığımız dönemde birden bire FETÖ sever oldu”

Ardından söz alan AK Parti Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Metiner ise, ana muhalefet partisi CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, şunları söyledi: “2023 seçimlerine doğru giderken cumhurbaşkanımızın yeniden aday olamayacağını var sayan sürekli polemikten beslenen, yalandan beslenen bir siyaset anlayışı ne yazık ki demokrasi siyasetinizde zehirliyor 134 milyar nerede soruyorsunuz belgeleriniz var mı? Peki, böyle bir iddiayı ortaya atıyorsunuz delilsiz, ispatsız. Ama bir yayıyor ondan sonra herkes 134 milyar nerede diyor. Sizlerde sorabiliyorsunuz. Sayın bakanımız açıklama yapıyorlar, sayın cumhurbaşkanımız açıklama yapıyorlar, ama sayın Kılınçdaroğlu ne hikmetse bir türlü ikna olmuyor. Bizde kendisine soruyoruz, ikna olmamakta haklı olabilirsiniz zaten sizi ikna etmek gibi bir meşguliyetimiz yok. Ama mademki bu iddianın sahibi sizsiniz, o zaman delilli ispatlayın. Hatırlayın 15 Temmuz'dan hemen sonra şu kadar bakanında içinde olduğu AK Parti milletvekilinin FETÖ'cü olduğunu Bylock’cu olduğunu söylemişti. Ben köşeye yazımda, televizyon ekranlarında gündeme getirerek Kemal beye ısrarla sordum. Elinizde bir delil varsa, bir liste var ise açıklayın. Bizde gereğini yapalım. FETÖ'nün siyasi ayağında nedense 15 Temmuz'dan sonra büyük bir hassasiyet gösteren Kemal bey, FETÖ'nün kökünü kazıdığımız dönemde birden bire FETÖ sever oldu. Pensilvanya'nın siyasi ayağı gibi konuşmaya başladı. 15 Temmuz'da darbe olmuş, 20 Temmuz'da asıl darbenin yapıldığından bahsetmeye başladı. Sorduk kendisine Kemal bey Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağı varda PKK'nın siyasi ayağı yok mu? Sizce PKK'nın siyasi ayağı kim? FETÖ bir terör örgütü de PKK Kanarya Severler Derneğimi PKK'nın siyasi ayağı sizi rahatsız etmiyor mu? Bir cevap verin dedik buradan kendisine ben soruyorum Kürt vatandaşı olarak soruyorum siyasi ayağı kim?"

“Siyasetinde siyasetçinin de gıdası insandır”

Son olarak açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Dünya olarak salgınla karşı karşıya kaldık. Pandemi bizden bazı şeyler aldı götürdü sevenlerimizi, dostlarımızı ama bize bazı şeylerde öğretti. Panteminin gereği olarak online ortamlarda daha çok görüşmeler yapıldı. Hayatın yavaş yavaş normalleşmesiyle birlikte istedik ki, artık bu yüz yüze görüşmeleri daha sıklıkla yapalım. Çünkü siyasetinde siyasetçinin de gıdası insandır. Nerede yaşıyorsa yaşasın, kim oluyorsa olsun, dini düşüncesi ne olursa olsun, insan olduğu için değerlidir, kıymetlidir. Ve talepleri ihtiyaçları bizler için son derece önemlidir. Bu maksatla normalleşmeyle birlikte çok şükür yaklaşık 4 aydır çok ciddi manada teşkilatımızın yapmış olduğu programlarla hep sahadayız. Artık bizlerde normalleşmeyle beraber Adıyaman'ımızın hatta ve hatta Türkiye'mizin birçok yerinde dolaşmaya çalışıyoruz. Ben buradan teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir birliktelik uyum içerisinde her tarafa her programa katılmaya gayret ediyorlar. Bu manada Adıyaman'ımızın şu 4 ayda yüzde 70 oranını dolaşmış olduk. As olan saha siyaseti, vatandaşın arasında milletle beraber yol yürümek biz başka yerden beslenmiyoruz. Gazete manşetleri veya başka alanlardan beslenen değiliz bu düsturla bu bilinçle yol yürümeye çalışıyoruz. Hamdolsun büyük bir oranla halkımızın da teveccühüyle saha çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şunu gördük yalan siyasetle, algı siyasetiyle, iftirayla klavye silahşörlüğü o işler olmuyor, sahadaki gerçek bir başka bazen öyle yerimizde oturduğumuz zaman sosyal medyayı taradığımızda hepimizi bir garip duygular alıyor. Hangi ideolojiye mensup olursak olalım çok çirkin karşıt görüşler hakarete, iftiraya bu insanlığa yakışan bir şey değil. Herkes fikrini zikrini ifade edebilir, görüşünü düşüncesini Türkiye için Adıyaman için önerisini doğal olarak ortaya koyabilir ama bunu yaparken bir başkasının hakkına girmeye hiç kimsenin hakkı yok” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, basın mensupları tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

