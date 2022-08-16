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AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kuruluşunun 21'inci yıl dönümü nedeniyle Adıyaman İl Teşkilatında teşkilat üyeleriyle birlikte pasta kesildi.

16 Ağustos 2022 Salı 13:18
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AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber

Parti binasında AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat üyeleri katıldı.
"AK Parti prensipleri üçündü nesille devir edebilecek kadar tecrübeli bir siyasi parti oldu"
Açılış konuşmaların ardından konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,"Bizde Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak tabi geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı bu etkinliğimizi yapamadık. Bizim geleneksel olarak her yıl partimizin kuruluşundan normalde sembollük olsa da bir araya geliriz. Ve Türk siyasi hayatında önemli bir değişimi başlatan bu süreci bütün kardeşlerimiz ile paylaşırız. Bugünde bu vesile ile bir araya geldik. 14 Ağustos 2001 yılında partimizin kuruluşuna imza atarak bu süreci başlatan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük davanın bugünlere gelmesinde maddi, manevi, ilmi ve çalışması ile ciddi anlamda katkı sunan ve bugün hayatta olmayan bütün büyüklerimize Allahtan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün büyüklerimize de sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. AK Parti'nin kuruluşundan bu tarihe kadar hangi kademede görev yapan üyelikten, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarından, milletvekillerine ve meclis üyelerimize her kademeye emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onların gayreti ve çalışmasıyla AK Parti'miz kendi kültürünü oluşturmuş, kendi parti prensiplerini oluşturmuş ve bu prensipleri üçündü nesille devir edebilecek kadar tecrübeli bir siyasi parti oldu. İlimizde, ülkemizde ve dünyada AK Parti'nin kuruluşundan önce ve partimizin siyasete girmesinden sonra ciddi gelişimler oldu. Partimizin 21’inci yılı hepimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
"Cumhurbaşkanımız ile aynı yolda yol yürümek biz gençliği oldukça mutlu ediyor"
Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman Gençlik Kollar Başkanı Mevlüt Kuştepe," Bizler büyük bir aileyiz yaklaşık 21 yıldır kurulan bir teşkilatın çatısı altında bulunmak özellikle gençlik yıllarımızın en güzel zamanlarında bu çatı altında bulunmak ve Cumhurbaşkanımız ile aynı yolda yol yürümek biz gençliği oldukça mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
"Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum"
AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu ise,"14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti siyasi erdemler hareketi olarak bilinmekte o zamandan bu bugüne kadar teşkilatları, halkıyla beraber hizmetini ortaya koyan bir parti milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, İl Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."dedi.
"Dünyada bunun bir eşi benzeri yoktur"
Son olarak konuşan Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, ise şunları söyledi:
"Partimizin 21’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah şükürler olsun ki, dünyada eşi benzeri, olmayan bir partiye sahibiz. Partimiz kurulduğu günden kısa bir süre sonra iktidar oldu ve kurulduğu günden bu yana iktidarda kaldı. Dünyada bunun bir eşi benzeri yoktur. Bununda sebebi kurulduğu günden itibaren doğru işleri yapmasından dolayı iktidarda olmasıdır. Bizlere her zaman güvenen ve onunla beraber yol yürümekten onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum"
Konuşmaların ardından üzerinde 21’inci yıl yazan pasta teşkilat üyeleri tarafından kesildi.

 

Kaynak: PHA
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