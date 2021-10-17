Ahmet Aydın: Adıyaman için her türlü gayreti gösteriyoruz

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ahmet Aydın, “İlimiz için ve ilçelerimiz için her türlü gayreti gösteriyoruz. Sorunları çözümü noktasında Başkanlarımız ile birlikte çözüm noktasında bugün İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş'ı, Gerger Belediye Başkanımız Erkan Aksoy, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile beraber ziyaret ettik. İlimiz ve ilçelerimizde yapılan ve yapılması gerekenleri ele aldık. Adıyaman'da Belediyelerimizin yatırımda istediği desteği alarak ilimize hizmet noktasında aksama yaşanmaması için her türlü görüşmeyi sağlıyoruz "dedi.