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Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulunda tütün üreticilerine hapis cezası getiren yasayı sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,"Bu yasa Cumhur İttifakının turnusol kağıdıdır. Katarlılara liman kiralamayı 50 yıl uzatıyorsan, tütün üreticilerini hapse atacak yasayı da erteleyeceksin"dedi.

14 Ocak 2022 Cuma 12:45
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Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren tütün üreticilerine 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası getiren yasanın tütün üreticilerini aç ve ekmeğe muhtaç hale getireceğini söyledi.
"Adıyamanlı, Malatyalı tütüncüden ne istiyorsunuz ?"
Ağbaba, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Tütün yasası AK Parti'nin turnusol kağıdı, Cumhur İttifakı'nın turnusol kağıdı. 2017 yılında tütün yasaklandı. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, o dönemki Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere olmak üzere, Adıyamanlı, Doğanşehirli, Malatyalı tütüncüler ayağa kalktı, hapis cezası getiren yasa yürürlüğü önce 2021 yılı temmuz ayına sonra da 2022 başına ertelendi. Şimdi yine aynı yasa karşımızda. Tütün üreticisi mağdur, tütün üreticisi aç, tütün üreticisi ekmeğe muhtaç. Sen gelmişsin tütünü yasaklamışsın. Adıyamanlı, Çelikhanlı, Malatyalı tütüncüden ne istiyorsun ? "ifadelerini kullandı.
"Hodri meydan verin önergeyi destekleyelim"
"Herkes duysun, Adıyamanlılar, Malatyalılar duysun" diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba,"Yasağı Cumhur İttifakı getirdi, siz getirdiniz, bu işi çözün. Daha geçen hafta Katarlılara limanların kiralanmasını elli yıl uzatmadınız mı, yandaş üç beş iş adamına elli yıl uzatmadınız mı ? Katarlıları uzatıyorsun, yandaşları uzatıyorsun, gel bunu da uzat. Ya Adıyamanlı Abuzer dayının yanında yer alın ya da Amerikalı Coni'nin yanında yer alın. Sizi vicdana davet ediyorum ve Malatyalı, Adıyamanlı tütün üreticilerinin de vicdanına bırakıyorum. Ey hemşehrilerim siz bunlara tepki göstermediğiniz sürece, siz bunlara oy verdiğiniz sürece, daha çok çekeceğiniz var. . Buradan AKP ve MHP’ye sesleniyorum; Hodri meydan. Biz hazırız, siz önergeyi verin biz hapis cezasını erteleyen yasa önergesine evet oyu verelim veya biz önergeyi verelim siz evet diyen."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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