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AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva Partisi) Adıyaman İl Başkanı Mesut Pektaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:28
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AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık ve Mercan TV Programcısı Baykan Sarıkaya Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva Partisi) Adıyaman İl Başkanı olarak atanan Mesut Pektaş'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette  Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Bahattin Üşümez ve parti yönetimi yer alırken tüm dünyada etkisi devam eden pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar ile Ekonomi ve Finans Eylem Planı değerlendirildi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan misafirperverliğinden dolayı Başkan Pektaş’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Pektaş ise, ziyaretleri için AGAD Başkanı Aslan'a ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman için deva olacaklarını vurguladı.

Kaynak: PHA
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