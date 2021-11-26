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ADYÜ’de 'Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri' konferansı

TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımıyla ‘Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri’ konferansı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda yapıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 16:08
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ADYÜ’de 'Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri' konferansı

Ombudsmanlık kavramı, kurum işleyişi ve Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi konuların konuşulduğu konferans, öğrenciler yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Konferansa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ile Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Üniversite akademik ve idari çalışanları, öğrenciler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konferansın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 

“Üniversitemiz genç bir üniversitedir ve hedefine emin adımlarla ilerlemektedir”

Rektör Turgut, açıklamasının devamında; “Üniversitemizde 18812 öğrenci, 921 akademisyenimiz vardır. Üniversitemizde barınma, ulaşım sorunu yoktur. Adıyaman Üniversitesi olarak önemli, çalışmaların altına imza attık ve atmaya devam etmek adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerden olan Lavanta ve Şeker Otu (Stevia) ile ilgili çalışmalarımız ve koronavirüs serumu çalışmalarımız başarılı bir şekilde sürdü. Fizik alanında dünya genelinde 32. sıradayız. Genç bir üniversiteyiz ancak hedefe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.  

Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ise, Ombudsmanlığın Türk gelenek ve göreneklerinde yıllar öncesine dayanan örfi bir hukuk sistemi niteliğinde olduğunun altını çizerek, “Ombudsmanlık kadim kültürümüzde her zaman var olmuştur. Eskiden de çeşitli konularda danışılan insanlar hep olmuştur. Bu konu yıllar sonra bu şekilde evrildi. Ben sıkıntıların ve bencilliğin tavan yaptığı bu çağda Kamu Baş denetçiliğini olmazsa olmazlardan biri olarak görüyorum” diye konuştu.

Ardından Vali Mahmut Çuhadar’da konferans yaptığı konuşmada, ombudsmanlığın halk ile devlet arasındaki bir köprü niteliğinde olduğunu söyleyerek, “Kamu Denetçiliği, Türk hukuk sistemine son dönemlerde giren bir kavram ancak, bizim sistemimizde bu tür kurumlar hep vardı. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e tavsiye ettiği gibi ‘Halkı yaşat ki devlet yaşasın’ geleneğinin bugün vücuda bürünmüş halidir. Halk sıkıntısını söyleyebilecek ki devlet çare bulabilsin. Bu birimler halk ile devlet arasındaki iletişim kanallarıdır. Çözüm odaklı yaklaşımla kamu ile vatandaşlarımız arasındaki sorunlar Ombudsmanlık sayesinde yargıya intikal etmeden kamu hakemliği yöntemiyle çözüme kavuşturularak, yargı başta olmak üzere birçok kurumun da iş yükü hafifletilmiştir. Bu vesile ile ilimize teşrif eden Kamu Baş Denetçimiz Şeref Malkoç Bey’e ilimize hoş geldiniz diyor, konferansımızın ilimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan TBMM Kamu Başdenetçi Şeref Malkoç ise, Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanları ile Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerini anlatarak, “Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile insanımız arasında, vatandaş arasında çıkan itilafları mahkemesiz olarak dostane bir şekilde çözüm üreten, çözüm sağlayan, bir bakıma hakemlik veya arabuluculuk yapan bir kurumdur” dedi.

“Adalete ulaşmada üç unsur önemlidir. Birincisi, başvurunun kolay olması, ikincisi başvurunun ucuz veya bedava olması ve üçüncüsü başvurudan sonra kararın kısa sürede verilmesidir.” diyen Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru çok kolay, herhangi bir şekil, şart yok. www.ombusdman.gov.tr’ye giriyorsunuz karşınızdaki ekran aracılığıyla başvuruyorsunuz. Ne harç parası, ne pul parası, ne başvuru parası, ne şahit, ne bilirkişi parası, hepsini kurum karşılıyor. Bir diğer önemli özelliği de, mahkemelerin işleyişi gereği istinafa gidiyor, temyize gidiyor, uzayabiliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak ise başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde karar veriyoruz.” diye konuştu. 

Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Malkoç, “Aynı zamanda dünyada standartları belli olan iyi yönetim ilkelerini Türkiye’de geliştirmek ve yerleştirmek, hukukun üstünlüğünü temin etmek, insan haklarının kökleşmesini sağlamak, denetlenebilir, şeffaf ve insan odaklı bir idare oluşturmak da önceliklerimizdendir” ifadelerine yer verdi.

Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve Rektör Mehmet Turgut tarafından Malkoç’a üniversite kampüsü içerisinde adına dikilmiş fidan sertifikası takdim etmesiyle sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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