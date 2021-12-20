Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı

İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte fuar alanında kurulan tüm stantları tek tek gezen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’dan gelen ve İstanbul’da yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Tutdere, Adıyaman’ın tanıtımının en güçlü şekilde yapılması için canla başla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

İstanbul’da Adıyamanlılar rüzgârı esti

Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Çağdaş Adıyamanlılar Derneği (ÇADAP) organizesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri’ne Adıyaman’dan gelen ve İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıları bir araya getirdi. Adıyaman’ın kültürünün ve yöresel tatlarının İstanbullularla buluşturulduğu Tanıtım Günleri, yoğun bir ilginin ardından sona erdi.

Tanıtım Günleri için Adıyaman’dan gelerek fuar alanına stantlar kuran Adıyamanlı esnaflar Adıyaman’ın yöresel ürünlerini, Adıyaman’ın emeğini ve alın terini İstanbullularla buluşturdu, Adıyaman’ın belediyeleri tarafından kurulan stantlar ise ilçelerin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ilçelere has yöresel lezzetleri tanıtımını gerçekleştirdi.

Milletvekili Tutdere, İstanbul’da hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı

Adıyaman için büyük gayret ve çaba gösteren Milletvekili Tutdere, meclisi yoğun bütçe maratonuna rağmen Yenikapı’da gerçekleşen Adıyaman Tanıtım Günleri’nde hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Kurulan tüm stantları tek tek gezerek Tanıtım Günleri’ne gelen tüm hemşehrileriyle ayrı ayrı ilgilenen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’ye Adıyamanlı hemşehrileri tarafından yoğun bir ilgi gösterildi.

Tanıtım Günleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Böylesi soğuk günlerde Adıyamanlı hemşehrilerimizle bir araya gelmek hepimizin içini ısıttı, soğuğu hepimize unutturdu. Medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’ımızın sahip olduğu tüm kültürel değerleri İstanbul’da gerçekleşen tanıtım günleri vasıtasıyla tüm dünyaya tanıtılması konusunda emek veren Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Çağdaş Adıyamanlılar Derneği başta olmak üzere tüm paydaşlara cani gönülden teşekkür ediyorum."dedi.

"Adıyaman’ın tüm değerleri İstanbul’a taşındı"

Adıyaman’ın değerlerinin İstanbul’a taşındığının altını çizen Milletvekili Tutdere, "Kadim şehrimizin tanıtımı için İstanbul’da bulunmak ve hemşehrilerimizle bir arada bulunak gerçekten güzeldi. Eşsiz lezzetlerimizi, doğal güzelliklerimizi ve yöresel tatlarımızı İstanbul’a taşıyan belediyelerimize ve esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel ortamlarda ilimizi, ilimizin kültürünü ve tüm zenginliklerini tanıtmaya fırsat buluruz. Adıyaman’ın tanıtımın yapılması için canla başla çalışmalara devam edecek, Adıyaman’ın adını tüm dünyaya duyuracağız." şeklinde konuştu

Kaynak: PHA