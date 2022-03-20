Adıyaman’da, Nevruz coşkuyla kutlandı - Videolu Haber

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Nevruz Komite üyeleri hazırlanan Nevruz kutlaması Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda Nevruz ateşi yakılarak başladı.

Nevruz Kutlamalarına Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, MYK üyesi Turgut Öker, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerde alanda arama yapılarak kurulan barikatlarda içeri girmek isteyenlerin üst araması yapılarak alındı.

Açılış konuşmaların ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, MYK üyesi Turgut Öker'in konuşmaların ardından Nevruz ateşi yakılarak halaylar çekildi. Toplanan kalabalık Nevruz ateşinin ardından yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

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