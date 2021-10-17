Adıyaman’da ‘Hakların Demokrasi Partisi’ 9. yaşını kutladı - Videolu Haber

Karapınar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda yapılan programa, Hakların Demokrasi Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Hakların Demokrasi Partisi Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, İHD Şube Başkanı,Bülent Çınar, Adıyaman Baro Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Şan, KESK Eğitim Sen şube Başkanları ilçe başkanları ve partililer katıldı.

“Verilmesi gerek bir bedel varsa o bedeli de bizler ödemeye razıyız”

Program HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Ali Alataş’ın konuşmasıyla başladı. Alataş, ”Bugün partimizin kuruluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. Demokrasi, adalet ve barış yolunda Hakların Demokrasi Partisi çatısı altında 9 yılımızı geride bıraktık. Haklarımızın ve bileşenlerimizin mücadelesi Hakların Demokrasi Partisi ile olmadı. Yıl 1990 Halkım Emek Partisi onunla başladık ve otuz yılımızı geride bıraktık. Bu mücadelede onlarca arkadaşımızı kaybettik. Bizler bu davamıza layık olmak onlarım emeklerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Verilmesi gerek bir bedel varsa o bedeli de bizler ödemeye razıyız. 7 Haziran seçimlerinde Ak Parti hükümet kurmak çoğunluğunu kaybetti ve yapılan seçimi YSK’nın da katkısı ile iptal edip 1 Kasımda seçimleri yenileme kararı aldılar. 7 Hazirandan 1 Kasıma kadar Ankara Gar meydanından 103 kişi hayatını kaybetti. Yapılan mitinglerimize bombalar ile saldırdılar. Ve bunu Hakların Demokrasi Partisi çöktürmek olarak açıkladılar. Ama geldiğimiz bugün de özellikle 8 Mart ve nevruzlarda ve 1 Mayısta milyonlarca halkımızın alanları doldurması ile bunların çökertme planını AK Parti ve MHP’nin planına dönüştürmektedir. Zamanın da veya erken yapılacak ilk seçimde sandıklarda bunları sandığa kilitleyeceğiz. Kobani düştü diyenler seçimlerde kendileri düşecekler. Bizlerin yapmış olduğumuz araştırmalara göre oylarımızda arttı bizde bunların farkındayız.%16 Türkiye genelinde oy bekliyoruz. 27 Eylül de partimizin genel merkezi bir konu yayınladı. Kısa başlıklar altında maddeler saydı. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu geçim sıkıntısı, yolsuzluk, işsizlik, adalet ve bütün düşüncelerini net olarak açıkladı. Türkiye’nin çok sorunu var ama en önemli sorunu Kürt sorunudur. Türkiye’de Kürt sorunu çözülmediği müddetçe hiçbir sorun çözülmez. Ve biz Hakların Demokrasi Partisi olarak diyoruz ki bizim dışımızda bu ülkede yaşayan bütün inançların ve bütün hakların hassasiyetlerini dikkate alarak üzerimize düşecek olan her şeye hazırız” dedi.

“Halkımız onlar tutukladıkça partimize sahip çıktı”

Ardından söz alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise, şunları kaydetti: “Bu 9 yıllık süre içerisinde aralıksız bir şekilde partimize baskılar ve gözaltılar ve tutuklamalar devam etti. Ama buna karşı halkımızın ortaya koyduğu irade çelikten bir idare idi. Her gün il ve ilçe binalarımız basıldı. Eş başkanlarımız, parti üyelerimiz, vekillerimiz ve seçilmişlerimiz tutuklandı ve cezaevine konuldu. Ama alanlar hiçbir zaman boş kalmadı. Halkımız onlar tutukladıkça partimize sahip çıktı. Onlar bizleri yıpratmaya çalıştıkça biz daha örgütlendik. Ve çelikten bir idareye dönüştük. Bizleri çiğnemeye çalıştıkça dişleri tek tek döküldü. Çünkü bizler çelikten bir iradeyiz. Hakların Demokrasi Partisi bugün Türkiye’de belirleyici bir güçte ve rolde yapmış olduğumuz seçimlerde 7 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde biz bu iktidara Hakların Demokrasi Partisinin gücünü ve nasıl belirleyici bir güç olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyduk. En son 31 Mart seçimleri ile iktidarın saltanatını yerle bir ettik. 7 Haziranda iktidar tek başına iktidar olamayınca bu sefer ne yaptılar. Yine Hakların Demokrasi Partisine saldırdılar. Bu halk büyük acılar çekti. Ama halkımız bir şekilde geri adım atmadı. Ne cezaevine evine konulan eş başkanları ve vekilleri ile sonuna kadar partisine sahip çıkacaktır.”

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