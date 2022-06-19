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Adıyaman'da 'Alevilere Eşit Yurttaşlık' programı

Adıyaman'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) "Alevilere Eşit Yurttaşlık" programında partililer kahvaltıda buluştu.

19 Haziran 2022 Pazar 10:35
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Adıyaman'da 'Alevilere Eşit Yurttaşlık' programı

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'nun, "Alevilere Eşit Yurttaşlık" kampanyası kapsamında kurumlarla bir araya gelen HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Eşit yurttaş olabilmek için önce 12  Eylül yasanını yırtıp, herkesin haklarını gözetleyen bir toplumsal sözleşme yapmamız gerekiyor" dedi. 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Halklar ve İnançlar Komisyonu "Alevilere Eşit Yurttaşlık" kampanyası kapsamında Adıyaman'da Alevi kurum temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.
Kentte bulunan bir otelde yapılan etkinliğe birçok Alevi kurum ve dedelerinin yanı sıra; HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Adıyaman önceki dönem Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Parti Meclisi (PM) üyesi İzzetin Karadağ, Kömür Belediye Başkanı Erkan Karakaş ve parti üyeleri katıldı.
Etkinlikte konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Türkiye’de eşit yurttaşlık olmadığını belirterek,"Hiç kimse için eşit yurttaşlık yok. Anayasa yapım süreçlerine bugüne kadar yurttaşlar dahil edilmemiştir. Eşit yurttaş olabilmek için önce 12 Eylül yasanını yırtıp, herkesin haklarını gözetleyen herkesin dahil olduğu bir toplumsal sözleşme yapmamız gerekiyor" dedi. 
Alevilere dönük uygulanan ayrımcı politikalara değinen Bülbül,"Alevilerden dolaylı ve direk vergiler alınıyor. Bu vergiler başka inançlar için kullanılıyor, Alevilere dönük kullanmıyorlar. Bu suçtur. Aleviler alacakları için alanlara çıkarak meşru demokratik haklarını kullanmalıdır. Niye Alevilerin özel günleri tatil olmasın? Niye bir resmi dairede Alevi yok? Aleviler devletin defterinden suçlu olarak göründüğü için kamusal alana alınmıyor. Alevilere dönük nefret suçları işleniyor" şeklinde konuştu. 
Ardından söz alan Alevi kurum temsilcileri İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlatmış olduğu "dede yetiştirme kursu"na tepki göstererek, gençleri kurslara göndermeme kararı aldıklarını söyledi.  Yapılan konuşmalarda eşit yurttaşlık vurgusu yapılarak, mücadelenin önemine dikkat çekildi.
Program, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Cemevi ve Karapınar Mahallesi’nde bulunan Alevi Kültür Derneği Cemevi’nde yapılacak ziyaret ve halk toplantısı ile devam edecek.

 

Kaynak: PHA
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