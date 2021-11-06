Adıyaman Milletvekilleri Bakan Karaismailoğlu’nu Ziyaret Etti

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek Adıyaman’ın ulaşım yatırımları üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamayı AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak yaptı. Adıyaman’ın en iyi hizmeti alması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade eden Toprak, şunları kaydetti: “Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nu ziyaretimizde, ilimizin ulaşım yatırımlarıyla ilgili güncel bilgi paylaşımında bulunarak ihtiyaçlarımızı paylaştık. Adıyaman-Çelikhan yolu başta olmak üzere, turizm kenti Adıyaman’ımızın tarihi ve turistik yapısına uygun, daha kolay ve rahat ulaşım açısından karayolu ağımız büyük bir önem arz ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projelerde büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sayın Bakanımıza çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”