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Adıyaman Milletvekili Tutdere’den yeni yıl mesajı

ADIYAMAN (PHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Aralık 2022 Cuma 10:43
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Adıyaman Milletvekili Tutdere’den yeni yıl mesajı

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “2022 yılı insan haklarının, hukukun, demokrasinin, ifade özgürlüğünün, basın ve medya özgürlüğünün daha da gerilediği, gelir dağılımı adaletsizliğinin daha da büyüdüğü, işsizliğin ve enflasyonun zirveye çıktığı, kadına yönelik şiddetin daha da arttığı, çocuklarımıza yönelik istismarın önlenemediği bir yıl olmuştur. 2022 yılı Emeklilikte Yaşa Takılanlar, atama bekleyen öğretmen ve sağlıkçıların iktidar tarafından hayalleriyle oynandığı; sağlıkçıların, eğitimcilerin, öğrencilerin, emekçilerin A’dan Z’ye her kesimin kaybettiği, kayıplarla dolu bir yıl olmuştur. Ülkemiz iktidarın zorbalık döneminde huzurunu, birliğini, beraberliğini ve dayanışma duygusunu kaybetti. Ülkemiz ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesiyle nefes alamaz noktaya sürüklese de, 2023 yılında özlediğimiz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşacağımıza inancım tamdır."dedi.

Millet İttifakı olarak 2023 yılında başaracaklarını belirten Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023 yılının hoşgörüyü ve barışı savunanların; hukuku öncelikleyerek herkes için adalet diyenlerin; parlamenter demokrasiyi savunanların; demokrasiyi baş tacı edenlerin, fikir vicdan özgürlüğü savunanların yılı olacak. Türkiye'nin hukukun üstünlüğünün öncelenip demokrasiye, adalete, büyümeye, kalkınmaya, liyakate, şeffaflığa, tüm farklılıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmaya ihtiyacı var. Millet İttifakı olarak 2023 yılında bunları başaracağız. Fabrika bacalarını yeniden tüttürecek, Türkiye’ye rahat bir nefes aldırarak milletimizi demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle; çiftçimizi tarlasıyla; evlatlarımızı bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak, Cumhuriyetimizi yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız. 2023 yılı milletimiz için ‘yeniden demokrasi’ demek için bir fırsat yılı olacaktır. Bu fırsatı tüm halkımız değerlendirecek, çocuklarının geleceği ve ülkemizin geleceği için demokrasiden yana mutlaka tercihini yapacaktır. Buna inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; Adıyamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza mutluluk ve sağlık dolu bir yıl diliyorum."

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Adıyaman Milletvekili Tutdereden Yeni Yıl Mesajı
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