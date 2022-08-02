Adıyaman İYİ Parti’den Başkan Erdem’e Hayırlı Olsun Ziyareti

İlçe banasını ziyaretinde Başkan Ramazan Erdem ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Murat Koca, parti binasında bir süre partililerle sohbet edip, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Göreve geldiği kısa zaman içerisinde ortaya koyduğu performans ve üye kaydı artışı başarısından dolayı Başkan Erdem’i tebrik eden İl Başkanı Doğan, burada yapmış olduğu açıklamada; “Ramazan başkan ve ekibinin kısa zamanda yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Kısa süredeki bu başarılı çalışmaları Adıyaman’a yansıdı. Özellikle kısa zamanda üye sayısının ciddi bir seviyeye yükselmiş olmasından dolayı şahsım ve partim adına Ramazan Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Ramazan Başkan ve değerli yönetiminin bu başarılı çalışmaları İYİ Partimizin çıtası Kâhta’da, Adıyaman'da daha da yükselecektir” dedi.

İYİ Part Kahta İlçe Başkanı Ramazan Erdem ise İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez ilçe Başkanı Murat Koca, beraberindeki parti yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Buradan bir kez daha diyorum ki rabbim bize güvenip bu görevi şahsıma tevdi edenlere karşı bizi mahcup etmesin. Görev bize tevdi edildiği günden itibaren arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kısa zamanda hem yeni binamızı faaliyete geçirdik, hem yeni yönetimimizi oluşturduk hem de üye sayımızı artırmak için çalışmalar yürüttük. Gördüğünüz gibi çok şükür kısa zamanda teşkilat olarak seçime hazır durumdayız. Şimdi bir taraftan üye kayıtlarımız devam ederken diğer taraftan sandık çalışmalarımızı yürütüyoruz. İYİ Parti Kâhta teşkilatı olarak partimizin iktidarı için oy çıtamızı daha yükseklere çıkartmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Ve diyoruz ki; inşallah Kâhta daha İYİ olacak.”

Konuşmaların sonunda İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, kısa zamanda yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Erdem’i tebrik edip plaket takdiminde bulundu.