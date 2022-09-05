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Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı

İYİ Parti Adıyaman il teşkilatı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla Şanlıurfa'da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi il ve ilçe başkanları toplantısına katıldı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 15:24
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Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı

Şanlıurfa’da düzenlenen toplantıya Adıyaman teşkilatından İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Murat Koca, Kâhta İlçe Başkanı Ramazan Erdem, Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, Gölbaşı İlçe Başkanı Hakkan Doğan, Samsat İlçe Başkanı Osman Ayhan, Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik, Çelikhan İlçe Başkanı Şeyho Düz, Tut İlçe Başkanı Abuzer Dede katıldı.
İYİ Parti Adıyaman İl teşkilatı İl Başkanı Kenan Doğan öncülüğünde toplantı sonrasında Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu il ve ilçe başkanları toplantısına katılan Kenan Doğan, şehir ve köy gezilerinde vatandaşların kendilerine ilettiği sorunlar hakkında Genel Başkan Meral Akşener’e bilgi verdi.
Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Doğan şunları söyledi:
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda bölgesel konularda yapılması gereken işlere ilişkin fikir teatisinde bulunmak,erken veya zamanında yapılacak seçime yönelik yapılması gerekenler ve bu bölgelerin makûs talihini yenmek için hangi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin fikirler tartışıldı. Ben ve ilçe başkanlarımız toplumun içinde yaşadığı sorunları, istek ve talepleri dile getirdik. Aylardır köy, mahalle, sokak ayırmaksızın esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sorunlarını ve beklentilerini bizlere büyük bir samimiyetle anlattılar. Biz de vatandaşlarımızın Adıyaman’daki sesi olarak onların istek ve taleplerini, sorunlarını genel başkanımıza ilettik. Kendileri de büyük bir dikkatle problemlerimizi dinledi ve sorunların çözümü noktasında gerekli adımların atılması için   notları aldırdı.Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Çünkü sadece ziyaret edip, onları dinlemekle kalmıyoruz. İyi Parti olarak imkânlarımız dâhilinde vatandaşlarımızın sesi olmak, sıkıntılarını çözmek, taleplerini karşılamak için gayret ediyoruz. Çok verimli bir toplantı oldu. İYİ Parti çözüm odaklı çalışan bir partidir. İnşallah iktidara geldiğimizde Ülkedeki bu savurganlığın,yolsuzlukların milletin gündeminden düşürmek için gerekli tüm önlemler alınacak,varsa suçlular derhal ilgili mahkemelere gönderilecek İşini düzgün yapan herhangi bir yolsuzluğa bulaşmamış vatanı,milleti için bürokratlarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci atlatacak, insanımızı hak ettiği refah ve huzur ortamına kavuşturacağız"

Kaynak: PHA
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