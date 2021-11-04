Adıyaman HDP’den gözaltı tepkisi - Videolu Haber

Parti binasında basın açıklaması yapan Mehmet Ali Alataş, “HDP’ye dönük siyasi soykırım operasyonları nafile operasyonlardır. Çünkü partimiz daha da büyüyor. Ama iktidar düştü düşüyor. 4 Kasım 2016 tarihinde partimize dönük gerçekleştirilen siyasi darbenin üzerinden 5 yıl geçti. Önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere onlarca milletvekillerimizin tutuklanmasıyla başlayan darbe kapsamında bugüne kadar yüzlerce seçilmişimiz tutuklandı. 4 Kasım siyasi darbesi, halkın iradesine bir darbe olarak örgütlenmiştir. Darbenin temel amacı, demokratik siyaseti rehin alarak bu rehin alma mekanizmasını topluma yaymak, hukuk dışı operasyonlarla demokratik siyaseti tamamıyla tasfiye ederek halkların özgürlük, eşitlik ve barış talebini yok etmekti” dedi.

“Behçet Yıldırım’ın derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz”

Alataş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bütün dönemlerde farklı bahaneler ve isimlerle partimize yönelik gerçekleştirilen bu operasyonların ortak amacı, Türkiye’de faşizme karşı olan örgütlü itirazımız ve Türkiye halklarının, ortak, eşit ve özgür yaşamını kuracak en etkin toplumsal ve siyasal güç olmamızdır. Özellikle 7 Haziran 2015 Seçim sonucundan sonra partimizin Türkiye halklarında yarattığı umut, 24 Temmuz 2015’te çözüm sürecinin bitirilerek savaş ve çökertme planının devreye sokulması şeklinde karşılık buldu. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Temmuz 2015’deki ‘dokunulmazlıklar kaldırılmalı ve bedelini ödemeliler’ açıklamasından sonra partimize karşı yapılan siyasi kırım operasyonlarında on binlerce partilimiz gözaltına alındı, binlerce yöneticimiz, belediye eş başkanlarımız ve üyemiz tutuklandı, sürgüne gönderildi. Son iki günde ilimizde iki arkadaşımız gözaltına alınırken çocuklarının dahi üstü aranıp ve gözleri önünde gözaltına alındılar, dosya gizliliği ve 24 saatlik avukat yasağı gibi hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar. Antalya milletvekilimiz Sayın Kemal Bülbül’ün danışmanı Mustafa Yüksel ve önceki dönem Adıyaman milletvekilimiz Dr. Behçet Yıldırım’ın derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz.”

Alataş, konuşmasının sonunda şunları kaydetti: “4 Kasım ile başlayan bu süreç aynı zamanda 19 Ağustos Kayyım Darbesi, Kobani davası ve partimize karşı açılan kapatma davasının da zemini olmuştur. 7 Haziran seçimlerinde yaşadıkları yenilginin acısını siyaseten HDP ve halklara ödetmek istediler. HDP'nin karşısına siyaseten çıkmaya cesaret edemeyenler onu zulümle, baskıyla, yargıyla, güvenlik aygıtlarıyla sindireceklerini düşünüyorlar. Ama nafile, bu yolda yürüyüşümüz kararlı bir şekilde devam edecek. Baskı, şiddet ve zor politikalarıyla Bizleri yok etmek isteyen iktidar her geçen gün siyasi bitişe doğru sürükleniyor. Gözaltına alındığımızda, tutuklandığımızda, parti binalarımız ve mitinglerimiz bombalandığında, belediyelerimiz gasp edildiğinde HDP değil faşizm çözülecek dedik. Çözümsüzlükte ısrar edenlerin çözüldüğü bir süreçte partimiz dimdik ayakta ve Türkiye halklarına umut olmaya devam ediyor. Savaşla, demokratik siyasete yönelik tasfiye operasyonları, güvenlik politikalarıyla ömrünü uzatmaya çalışan AK Parti-MHP iktidarına karşı en geniş toplumsal ve siyasal mücadele hattını kurmak, dün olduğu gibi bugün de siyasal varlığımızın gereğidir. Demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik yapılan topyekun saldırılara karşı daha fazla mücadele ederek, demokrasi ittifakını inşa ederek bu hamleleri boşa çıkaracak örgütsel ve siyasal mücadelemizi sürdüreceğiz. Halklarımızın emeği, iradesi ve oylarıyla temsil hakkını kazanan vekillerimiz şahsında partimize yapılan bu siyasi darbeyi protesto ediyoruz. 4 Kasım Siyasi Darbesi’nden 5 yıl sonra bir kez daha belirtiyoruz ki, demokratik siyaseti tasfiye ve zulüm operasyonlarına asla teslim olmayacağız. Halkımızın demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin kararlı neferi olacağımızın sözünü veriyoruz.”

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