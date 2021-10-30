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Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Adıyaman’da, bütçesi görüşmeleri hakkında parti binası önünde basın açıklaması yaptı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:12
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Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber

Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Parti binası önünde HDP adına açıklama yapan Mehmet Ali Alataş, “Bizler HDP  olarak  halkın taleplerini toplamak için halk ile birlikte olduk, Ağrı, Mardin, Ankara ve İstanbul ve Adıyaman’da ülkemizin her karışında halkın çeşitli kesimleriyle bir araya geldik. Halkın bütçesini emekten, halktan yana hazırladık.  Adıyamanlı Çiftçimiz tarlasını ekemiyor, gençlerimiz işsiz, insanlarımız geçinemiyor. Saray’dan gelen bütçede savaşa, Saray, yandaşa, faize kaynak var, ama halk yok. Üreticiye gittiğimizde çiftçinin tarlasını ekemediğini, gençlerin işsiz olduğunu gördük. Saray halktan gelen talepleri kaynak yok diyerek reddediyor. Oysa kaynak var. Saray’dan gelen bütçenin tercihlerini değiştirebilirsek halkın bütün taleplerini karşılayabiliriz” dedi.

“Asgari ücret 5 bin, en düşük emekli maaşı 4 bin olmalı, geliri olmayan yurttaşa aylık 2 bin TL verilmelidir”

Alataş, açıklamasının devamında; “Halkın bütçesine göre asgari ücretin 5 bin TL olmasını ve vergiden muaf olmasını istiyoruz. En düşük emekli maaşının 4 bin TL olmasını öneriyoruz, geliri olmayanlara her ay 2 bin TL asgari destek verilmesini istiyoruz. Halka suyun, elektriğin ve internetin ücretsiz verilebileceğini söylüyoruz. Küçük esnafa 50 bin TL hibe yapılmasını öneriyoruz. Borç altında çiftçilerin borçlarından ilk etapta 50 bin TL silinmesini istiyoruz. Kirada oturan her yurttaşa kira desteği verilmesini öneriyoruz. Şehir içi ulaşımın ücretsiz sağlanmasını öneriyoruz. Engellilerle ilgili kamu kotasının yüzde 10’a yükseltilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

“Her öğrenciye aylık 2 bin TL burs verebiliriz”

Halkın bütçesi ile öğrencilerin barınma sorununu çözeceğini kaydeden Alataş, “Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu var, halkın bütçesi ile tüm gençlerin barınma sorununu çözmeyi ve her bir üniversite öğrencisine aylık geri ödemesiz  2 bin TL burs verilmesini öneriyoruz. Kadınların talepleri var. Ev içi emeği kadınların primleri bütçeden ödenerek emekli olmaları sağlanmalıdır. KHK ile ekmeğinden, işinden edilen mağdurların derhal işlerine geri dönmesini öneriyoruz. Kamu emekçilerin 3600 ek gösterge hakkı tartışması var. Erdoğan bunu 2022 sonuna erteledi. Halkın bütçesi ile derhal bunu sağlayabiliriz” dedi.

“Eğitim sağlık ve anadilinde sağlanmalıdır”

Alataş, açıklamasına şöyle devam etti: “Ataması yapılmayan 100 binlerce öğretmenimiz var. Halkın bütçesi ile 200 bin ataması yapılmayan öğretmenin atamasını yapabiliriz. EYT’lileri halkın bütçe ile derhal emekli edebiliriz. Halkın bütçesi ile ormanlarımızın korunmasını öneriyoruz. Eğitim ve sağlığın halkın bütçesi ile tamamen ücretsiz, anadilinde sağlanmasını istiyoruz. Kaynak var kaynak bütçe tercihlerinde. Şimdi denilecek ki bu kadar  öneri yaptınız kaynağınız nerede. Bütün bunları hesapladık, kaynak var; kaynak bütçede. Saray’ın bütçe tercihlerini değiştirebilirsek savaştan, yandaştan ve şatafattan ve israftan yana tercihlerini değiştirebilirsek bütün bunlara kaynak yaratmış oluruz. Sarayları satacağız, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin maaşını düşüreceğiz. Saray’daki şatafata son vereceğiz. Yürüyen, yüzen, gezen sarayların tamamını satacağız. İsrafı, yolsuzluğu önleyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri dahil kamuda çalışan hiç kimse asgari ücretin 3 katından fazla maaş alamayacak. Kamu hizmetinde 3-5 maaş alanların tek maaş almasını sağlayacağız. Barışçıl politikalarla savunma harcamalarını düşüreceğiz. Yandaş şirketlere bütçeden akan kaynakları durduracağız. Büyük sermayeye sağlanan vergi muafiyeti ve vergi aflarını durduracağız. Panama belgelerinde ortaya çıkan vergi kaçırmalarını vergilendireceğiz. İmar rantlarını vergilendireceğiz. Karbon salınımını durdurmak amacıyla karbon vergisi getireceğiz. Yandaş derneklere ve vakıflara yapılan ödemeleri durduracağız. Gördüğünüz gibi halkın tüm taleplerinin kaynağı var. Yeter ki bütçe tercihlerini değiştirelim. Bütçe tercihini değiştirirsek bütün toplumun taleplerini gerçekleştireceğiz. Lüksün şatafatın kol gezdiği bu düzeni değiştirmeli ve halktan yana bütçe hazırlamalıyız. Bütün bunlar mümkün. Gelin Saray'ın bütçesine karşı halkın bütçesini mümkün kılalım. Bu tercihleri değiştirme görevi halkın ve halkın vekillerine düşmektedir. Bütün sendikalara, toplumun tüm kesimlerine, STK’lara çağrımızdır; bu vicdansızlığa karşı harekete geçilmelidir. Bütün halkımızı  Halkların Demokratik Partisi  ile ortak demokratik  mücadeleye çağırıyoruz.”

 

Kaynak: PHA
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