Adalet Bakanı Gül'den Başkan Aydın'a hayırlı olsun ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ziyaretine, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve Önceki dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, eşlik etti.

Bakan Gül, ziyaret sırasında Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Aydın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyete, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.