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'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede

ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan "2021'in En Başarılı Milletvekilleri" araştırmasında, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, yer aldı.

28 Aralık 2021 Salı 13:30
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'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede

ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan "2021'in En Başarılı Milletvekilleri" araştırmasında, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın listede yer aldı.  
ORC Araştırma Şirketi 2021 yılı için milletvekili performans anketi çalışması yaptı. ORC 02-21 Aralık 2021 tarihleri arasında, 100 bin nüfusun üzerindeki tüm büyükşehir ilçelerinde 12 bin 760 kişi ve 51 il merkezinde 7 bin 426 kişi olmak üzere toplamda 20 bin 186 kişiyle yüz yüze ve çatı yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır yüzde 53.1 ile 1. seçilirken, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ise yüzde 52.7 oyla 2. sırada yer aldı.
AK Parti Çanakkale milletvekili Bülent Turan yüzde 51.9 oyla 3. sırada, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise yüzde 50.6 ile 4. sırada seçilirken, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yüzde 50.1 oyla 5. sırada yer aldı.  
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın yüzde 49.2 ile 6. oldu. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yüzde 48.4 ile 7. sırada yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök yüzde 47.2 ile 8. sırada yer alırken, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek yüzde 46.1 ile 9. sırada yer aldı.

Kaynak: PHA
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